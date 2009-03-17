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۲۷ اسفند ۱۳۸۷، ۹:۴۵

AFP خبر داد :

فشار آمریکا بر دولت پاکستان برای پذیرش درخواست مخالفان

فشار آمریکا بر دولت پاکستان برای پذیرش درخواست مخالفان

به نوشته یک خبرگزاری غربی، دولت پاکستان تحت فشار آمریکا درخواست مخالفان را بویژه بازگشت چودری رئیس دیوان عالی به کار را پذیرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در زمان ناآرامیهای اخیر پاکستان "هیلاری کلینتون" تماسهایی را با طرفهای درگیر در پاکستان برقرار کرد.

گفته می شود کلینتون در این تماسها مقامات پاکستان را تهدید کرده که در صورت خاتمه نیافتن ناآرامیها، آمریکا حمایتهای خود از دولت اسلام آباد را قطع می کند و همین امر موجب شد تا دولت پاکستان با خواسته مخالفان کنار آمده و حکم بازگشت قضات برکنار شده به کار را صادر کند.

ناآرامیهای اخیر در پاکستان از روز پنجشنبه 22 اسفند آغاز شد و در طی آن مخالفان دولت و قضات برکنار شده از کار حرکت خود به سمت اسلام آباد را آغاز کردند در پی بالا گرفتن این وضعیت دولت پاکستان حکم بازداشت خانگی "نواز شریف" رهبر حزب مسلم لیگ شاخه نواز را صادر کرد اما شریف با نادیده گرفتن این حکم به همراه حامیان خود از منزل خارج شد.

اما این ناآرامیها با موافقت دولت برای بازگشت "افتخار محمد چودری" رئیس سابق دیوان عالی این کشور به پست قبلی خود به پایان رسید.   

کد مطلب 850336

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