"پژوهشی درباره طنز در شریعت و اخلاق" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طنز، یکى از صناعات ادبى است که با بیان یا تصویرى شیرین و جذاب، زشتى‏ها و کاستى‏ها را نمایش مى‏دهد و مخاطبان خود را با تبسّمى معنا دار به تفکر براى اصلاحِ وضع موجود وا مى‏دارد.

بدین ترتیب، طنز از نظر فراگیرى، مهم‏ترین قالبِ هنرى است و در همه روزگاران اهمیّت داشته است. اما بسیار اتفاق افتاده که در طنزها به شخصیت انسان‏ها توهین شده و حریم شریعت، رعایت نشده است.

از همین رو در اثر حاضر، ابتدا در بخش اوّل به بررسى معنا و مفهوم طنز و انواع آن پرداخته شده و در بخش دوم به بررسى دیدگاه نظرى و عملى اسلام درباره طنز پرداخته شده و چهار چوب‏هاى شرعى آن در قالب استفتائات گوناگون از مراجع تقلید، مشخص شده است.