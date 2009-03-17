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۲۷ اسفند ۱۳۸۷، ۹:۲۷

"پژوهشی درباره طنز در شریعت و اخلاق" منتشر شد

کتاب "پژوهشی درباره طنز در شریعت و اخلاق" تیهه شده از سوی مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیمای قم برای بار دوم توسط مؤسسه بوستان کتاب منتشر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، طنز، یکى از صناعات ادبى است که با بیان یا تصویرى شیرین و جذاب، زشتى‏ها و کاستى‏ها را نمایش مى‏دهد و مخاطبان خود را با تبسّمى معنا دار به تفکر براى اصلاحِ وضع موجود وا مى‏دارد.

بدین ترتیب، طنز از نظر فراگیرى، مهم‏ترین قالبِ هنرى است و در همه روزگاران اهمیّت داشته است. اما بسیار اتفاق افتاده که در طنزها به شخصیت انسان‏ها توهین شده و حریم شریعت، رعایت نشده است.

از همین رو در اثر حاضر، ابتدا در بخش اوّل به بررسى معنا و مفهوم طنز و انواع آن پرداخته شده و در بخش دوم به بررسى دیدگاه نظرى و عملى اسلام درباره طنز پرداخته شده و چهار چوب‏هاى شرعى آن در قالب استفتائات گوناگون از مراجع تقلید، مشخص شده است.

کد مطلب 850341

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