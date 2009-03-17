"پژوهشی درباره طنز در شریعت و اخلاق" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طنز، یکى از صناعات ادبى است که با بیان یا تصویرى شیرین و جذاب، زشتىها و کاستىها را نمایش مىدهد و مخاطبان خود را با تبسّمى معنا دار به تفکر براى اصلاحِ وضع موجود وا مىدارد.
بدین ترتیب، طنز از نظر فراگیرى، مهمترین قالبِ هنرى است و در همه روزگاران اهمیّت داشته است. اما بسیار اتفاق افتاده که در طنزها به شخصیت انسانها توهین شده و حریم شریعت، رعایت نشده است.
از همین رو در اثر حاضر، ابتدا در بخش اوّل به بررسى معنا و مفهوم طنز و انواع آن پرداخته شده و در بخش دوم به بررسى دیدگاه نظرى و عملى اسلام درباره طنز پرداخته شده و چهار چوبهاى شرعى آن در قالب استفتائات گوناگون از مراجع تقلید، مشخص شده است.
نظر شما