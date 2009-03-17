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۲۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۲:۳۳

ستاد تسهیلات نوروزی در ایلام آغاز به کار کرد

ایلام - خبرگزاری مهر: معاون گردشگری ایلام از آغار به کار ستاد تسهیلات نوروزی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، علی قاسم پور صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این ستاد از امروز تا با این تعطیلات نوروزی به گردشگران خدمات ارائه می دهد.

وی بیان داشت: تمای چادرهای اطلاع رسانی در ورودی و خروجی نقاط مختلف استان ایلام همچنین کمپهای آمارگیری مسافران نوروزی که جز وظایف ستاد است، فعالیت خود را آغاز کرده اند.

این مسئول با اشاره به اینکه در کنار پایگاه های اطلاع رسانی فروش صنایع دستی و پخت نان محلی و توزیع غذاهای محلی در دستور کار قرار دارد، خاطرنشان کرد: در تمامی شهرستانهای استان ایلام نمایشگاه صنایع دستی برای گردشگران برپا شده است.

قاسم پور یادآور شد: امید است گردشگران نوروزی با خاطره ای خوش استان ایلام را ترک کنند.

کد مطلب 850344

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