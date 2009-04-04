مهیندخت داوودی با بیان اینکه اغلب ازدواجهای موقت ثبت رسمی نمی شود به خبرنگار مهر گفت: هر نوع ازدواج باید به ثبت رسمی برسد اما متاسفانه در کشور ما اغلب ازدواجهای موقت در دفاتر ازدواج ثبت نمی شود.

در حالی ازدواجهای موقت در کشور رو به افزایش است که در قانون مجازاتی برای کسانی که بدون مجوز مبادرت به صدور صیغه نامه می کنند تعیین نشده است.

به گفته مدیرکل امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیش از این در قانون برای کسانی که بدون مجوز و به صورت غیر رسمی مبادرت به صدور صیغه نامه می کردند مجازات حبس پیش بینی کرده بود اما این امر از سوی شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شد و مجازات این افراد حذف شد.

محمد علی یادگاری عنوان داشته ثبت ازدواج موقت و دائم ضروری است اما با این حال تعداد ازدواجهای موقت ثبت شده بسیار پایین است.

معاون مجتمع قضایی خانواده در ادامه درباره آمارهای اعلام شده در خصوص ازدواجهای موقت گفت: تا کنون آمار دقیقی در این باره اعلام نشده است و نمی توان آمارهایی که از سوی برخی کارشناسان اعلام می شود را پذیرفت.

داوودی خاطرنشان کرد: متاسفانه اغلب مردم دور از چشم قانون ازدواج صیغه ای می کنند و این امر باعث شده تا آمار دقیقی در این خصوص وجود نداشته باشد.