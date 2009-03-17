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۲۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۱:۳۶

دادستان تهران:

اخلالگران چهارشنبه آخر سال تا پایان تعطیلات نوروزی در بازداشت می مانند

اخلالگران چهارشنبه آخر سال تا پایان تعطیلات نوروزی در بازداشت می مانند

سعید مرتضوی گفت: افرادی که با سوءاستفاده از شادی مردم، آرامش و امنیت شهروندان را مختل و اقدام به اعمال مجرمانه کنند با صدور قرار قانونی و توسط نیروی انتظامی و به دادسرای معرفی شوند حداقل تا پایان تعطیلات نوروزی در بازداشت خواهند ماند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید مرتضوی در جلسه ستاد پیشگیری و مبارزه با جرایم خاص اظهار داشت: در 18 ناحیه دادسرای تهران یک بازپرس و یک دادیار به صورت فوق العاده به جرایم اینگونه افراد خارج از نوبت رسیدگی می کنند و جرایمی که جنبه جنایی دارند به دادسرای جنایی وجرایمی که جنبه امنیتی دارند به معاونت امنیت دادسرا ارجاع خواهد شد.

روابط عمومی دادسرای تهران در این اطلاعیه از شهروندان درخواست کرد چنانچه با مواردی از اخلال در نظم و آسایش عمومی در اماکن مسکونی خود مواجه شدند می توانند از طریق نیروی انتظامی یا معاونت امور زندانها و نظارت بر ضابطین دادسرای تهران با شماره تلفن 33959784 تماس حاصل و مراتب را اعلام کنند.

این جلسه با حضور دادستان تهران و معاونین دادسرا، رئیس سازمان اطلاعات استان تهران، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ، رئیس پلیس امنیت عمومی، رئیس پلیس امنیت اخلاقی، رئیس ستاد امر به معروف و نهی ازمنکر و سایر اعضای ستاد تشکیل شد.

کد مطلب 850346

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