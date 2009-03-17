اخلالگران چهارشنبه آخر سال تا پایان تعطیلات نوروزی در بازداشت می مانند

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید مرتضوی در جلسه ستاد پیشگیری و مبارزه با جرایم خاص اظهار داشت: در 18 ناحیه دادسرای تهران یک بازپرس و یک دادیار به صورت فوق العاده به جرایم اینگونه افراد خارج از نوبت رسیدگی می کنند و جرایمی که جنبه جنایی دارند به دادسرای جنایی وجرایمی که جنبه امنیتی دارند به معاونت امنیت دادسرا ارجاع خواهد شد.

روابط عمومی دادسرای تهران در این اطلاعیه از شهروندان درخواست کرد چنانچه با مواردی از اخلال در نظم و آسایش عمومی در اماکن مسکونی خود مواجه شدند می توانند از طریق نیروی انتظامی یا معاونت امور زندانها و نظارت بر ضابطین دادسرای تهران با شماره تلفن 33959784 تماس حاصل و مراتب را اعلام کنند.

این جلسه با حضور دادستان تهران و معاونین دادسرا، رئیس سازمان اطلاعات استان تهران، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ، رئیس پلیس امنیت عمومی، رئیس پلیس امنیت اخلاقی، رئیس ستاد امر به معروف و نهی ازمنکر و سایر اعضای ستاد تشکیل شد.