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۲۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۲:۵۰

ظرفیتهای گردشگری ایلام در قالب مستند معرفی می شوند

ایلام - خبرگزاری مهر: رئیس میراث فرهنگی و گردشگری استان ایلام از معرفی ظرفیتهای گردشگری این استان در قالب فیلم مستند خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مسعود اسکندری صبح سه شنبه در نشست مطبوعاتی اظهار داشت: استان ایلام دارای جاذبه های گردشگری فروانی است که معرفی این آثار و جاذبه ها برای توسعه گردشگری استان ایلام ضروری است.

وی بیان داشت: در حال حاضر کار مستندسازی قلعه شیاخ که بزرگترین قلعه تاریخی استان ایلام است و امامزاده سید ابراهیم برای معرفی آغاز شده است.

این مسئول با اشاره به اینکه بر اساس برنامه ریزهای انجام شده تمامی مکان های تفریحی و زیارتی استان ایلام در قالب مستند معرفی می شوند، خاطرنشان کرد: معرفی آثار و جاذبه های گردشگری استان ایلام می تواند نقش مهمی در جذب گردشگر بیشتر به استان و معرفی هرچه بیشتر آنها داشته باشد.

استان ایلام هم اکنون دارای 543 اثر تاریخی در فهرست آثار ملی است و به دلیل جاذبه های گردشگری متنوع و بکری که دارد به "عروس زاگرس" معروف است.

کد مطلب 850354

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