ظرفیتهای گردشگری ایلام در قالب مستند معرفی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مسعود اسکندری صبح سه شنبه در نشست مطبوعاتی اظهار داشت: استان ایلام دارای جاذبه های گردشگری فروانی است که معرفی این آثار و جاذبه ها برای توسعه گردشگری استان ایلام ضروری است.

وی بیان داشت: در حال حاضر کار مستندسازی قلعه شیاخ که بزرگترین قلعه تاریخی استان ایلام است و امامزاده سید ابراهیم برای معرفی آغاز شده است.

این مسئول با اشاره به اینکه بر اساس برنامه ریزهای انجام شده تمامی مکان های تفریحی و زیارتی استان ایلام در قالب مستند معرفی می شوند، خاطرنشان کرد: معرفی آثار و جاذبه های گردشگری استان ایلام می تواند نقش مهمی در جذب گردشگر بیشتر به استان و معرفی هرچه بیشتر آنها داشته باشد.

استان ایلام هم اکنون دارای 543 اثر تاریخی در فهرست آثار ملی است و به دلیل جاذبه های گردشگری متنوع و بکری که دارد به "عروس زاگرس" معروف است.