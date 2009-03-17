بیش از نیم میلیون وسیله نقلیه متخلف در سال ۸۷ توقیف شدند

به گزارش خبرگزاری مهر سرهنگ علیرضا اسماعیلی با اعلام این مطلب افزود: از این تعداد وسیله نقلیه ۲۳۱ هزار و ۳۸ دستگاه خودروی سواری ،۱۲ هزار و ۸۷۴ دستگاه وسیله نقلیه مسافربری، ۶۷ هزار و ۴۹۳ دستگاه وسیله نقلیه باربری، ۶۲ هزار و ۹۸۷ دستگاه وانت بار و یکصد نود و یک هزار و ۹۲ دستگاه موتورسیکلت بوده است.

وی تصریح کرد: حرکت مخاطره آمیز با ۵۴ درصد، رانندگان فاقد گواهینامه ۲۵ درصد و فاقد بیمه شخص ثالث با ۱۰ درصد به ترتیب مهمترین علل توقیف این تعداد وسیله نقلیه را تشکیل داده اند.

اسماعیلی ادامه داد: دراین مدت گواهینامه ۳۲ هزار و ۴۶۳ راننده متخلف ضبط گردید که از این تعداد ۲۲ هزار و ۱۰۸ جلد گواهینامه مربوط به رانندگان ناوگان باربری و ۱۰ هزار و ۳۵۵ جلد به ناوگان مسافربری اختصاص داشته است.

وی اظهار داشت: در این مدت گشتهای نامحسوس جاده ای پلیس راه با یک میلیون و ۸۴۱ هزار و ۳۷۹ مورد تخلف رانندگی برخورد کردند.

وی به مهمترین تخلفات این دسته از رانندگان اشاره کرد و افزود: ۳۷ درصد از این تخلفات سرعت غیرمجاز ، ۲۵ درصد بدلیل نبستن کمر بند ایمنی، ۱۸ درصد سبقت غیر مجاز و ۷ درصد استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی بوده است.

فرمانده پلیس راه تهران در پایان با اشاره به اینکه ۳۰ درصد مرگهای تصادفات جاده ای کشور بدلیل نبستن کمربند ایمنی صندلی عقب و عدم وجود این وسیله ایمنی بوده است به هموطنان توصیه کرد در سفرهای نوروزی از حرکات مخاطره آمیز سرعت و سبقت غیر مجاز خودداری و برای حفظ سلامتی خود و سرنشینان عقب از کمربند ایمنی استفاده کنند.