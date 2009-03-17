نشست "وحدت اسلامی در ادبیات فارسی و عربی" برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که شیخ غزال غزال مفتی اعظم مسلمانان علوی استان لاذقیه ، فیصل صقر علی معاون مدیر کل فرهنگ لاذقیه ، استادان ادبیات عرب دانشگاه تشرین و تعداد زیادی از روشنفکران و مدیران رسانه های گروهی استان لاذقه حضور داشتند ، عبدالکریم سلمانی مدیر مرکز فرهنگی ایران در لاذقیه در سخنانی ضمن تبریک و تهنیت سالروز فرخنده میلاد پیامبر اعظم(ص) در خصوص فلسفه اعلام هفته وحدت اسلامی از سوی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، امام خمینی(ره) اظهار داشت: هدف مرکز فرهنگی از برگزاری چنین نشستهایی این است که بتوانیم در باره اندیشه های ناب اسلامی در زمینه وحدت اسلامی و آرمانهای انقلابی و انسانی این آیین بحث و تبادل نظر کنیم.

سپس پژوهشگر سوری در باره "وحدت اسلامی در ادبیات عربی"در سخنانی تأکید کرد: رهبران جمهوری اسلامی ایران و در رأس آنان حضرت امام خمینی(ره) تلاشهای زیادی در جهت تحقق تقریب بین پیروان مذاهب اسلامی و وحدت مسلمانان جهان نمودند و برای تحقق این امر مهم کنفرانسهای زیادی در تهران و شهرهای ایران و در کشورهای جهان برپا کردند.

وی در قسمت دیگری از سخنان خود به نمونه های زیادی از متنهای ادبی یا ابیات شعری در باره وحدت اسلامی و در مدح و ستایش حضرت محمد (ص) از جمله اشعاری از شعرای معروف عرب مانند دکتر مصطفى جمال الدین و احمد شوقی و فرطوسی و دکتر وائلی ومرحوم جواهری اشاره کرد و اظهار داشت: این شاعران در قصائد شعریشان بر لزوم وحدت، اتحاد و همبستگی مسلمانان وایستادگی در برابر دشمنان مشترک آنان تأکید داشته‌اند و مسلمانان را به آگاهی و بیداری و بر حذر داشتن از توطئه‌های استکبار جهانی در زمینه تعمیق اختلافات بین مسلمانان دعوت کرده‌اند.



دکتر علی الخیّردر ادامه سخنانش به گفته‌های تعدادی از رهبران مذهبی مسلمانان در کشورهای اسلامی در باره وحدت اسلامی و تأکید بر اسلام معتدل و بدور از هر نوع تعصب مذهبی ونژادی اشاره کرد واظهار داشت: رهبران جهان اسلام مانند حضرت امام خمینی(ره) و حضرت آیت الله خامنه ای همیشه برای وحدت مسلمانان تلاش کرده‌اند و در این زمینه گامهای زیادی مانند تأسیس مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و برگزاری کنفرانس های وحدت وچاپ کتاب های هدفمند و موثر در زمینه اتحاد مسلمانان برداشته‌اند.

دکترالخیّر در پایان به تعداد زیادی از اندیشمندان مسلمان که در زمینه وحدت مسلمانان تلاشهای عملی داشته اند ، همچون علامه شرف الدین ، آیت الله بروجردی ، استاد حسن بنا ، المودودی ، شیخ محمود شلتوت ، شیخ سلیم بشری ، امام کاشف الغطاء و بالاخره حضرت امام خمینی(ره) اشاره کرد و به برخی از اقدامات این بزرگواران در زمینه تحقق وحدت اسلامی اشاره کرد و تأکید داشت : مسلمانان باید از این بزرگان پیروی کنند و عملکرد آنان را بعنوان الگو در زندگیشان تلقی کنند.

در ادامه دکتر محمد رضا صلح جو استاد دانشگاه بین المللی اسلامی قزوین بحث خود را پیرامون موضوع "وحدت اسلامی در ادبیات فارسی" آغاز کرد و در ابتدا به نحوه آشنایی ایرانیان با مکتب انسان ساز اسلام و پذیرفتن این دین آسمانی ونقش صحابی پیامبر سلمان فارسی اشاره نمود و ورود زبان عربی را در ایران موجب تقویت زبان و ادبیات فارسی دانست و در ادامه به نقش ایرانیان در پایه ریزی تمدن اسلامی به کمک عرب ها و سایر ملل مسلمان اشاره نمود و آن را بسیار بارز دانست و خدمات متقابل ایران و اسلام را در زمینه های مختلف ستود.

در ادامه بحث صلح جو با تقسیم ادبیات فارسی به دینی ، حماسی ، عرفانی ، پندواندرز ، غزلیات عاشقانه معنوی و حکایات و داستانهای آموزنده ، روح حاکم بر ادبیات فارسی را ملهم از آموزه های دینی ، آیات قرآن کریم و سخنان پیشوایان راستین اسلام دانست و ضمن معرفی تعدادی از بزرگان ادب فارسی که از مشاهیر ادبیات جهان بشمار می آیند از هر یک نمونه هایی از اشعار، در موضوعات فوق الذکر به زبان فارسی قرائت نمود و سپس ترجمه آنها را نیز به عربی ارائه کرد. در این نمونه ها آثاری از فردوسی ، سعدی ، ناصر خسرو ، مولوی ، صائب تبریزی ، ملک الشعرا بهار و اقبال لاهوری دیده می شد.

دکتر صلح جو در پایان به موضع گیری های نظام جمهوری اسلامی ایران و سخنان ارزشمند امام خمینی(ره) اشاره شد و اقدامات جمهوری اسلامی را در دفاع از فلسطین و تعیین آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان بعنوان (روز قدس) از حرکت های اساسی بمنظور حفظ وحدت مسلمانان و احقاق حقوق غصب شده فلسطینیان قلمداد نمود و نتیجه گرفت که مسلمانان برای حفظ حقوق و سرزمینهای خود و دفاع از دین و فرهنگ خویشی راهی جز وحدت و احیای ارزشهای دینی خود و التزام به احکام حیات بخش اسلام ندارند و دشمنان اسلام را تنها با تمسک به اصول می توان سرجایشان نشاند.