"دوردست" آذربایجانی در مرحله فنی است

مسعود فیروزه مدیر تولید این فیلم به خبرنگار مهر گفت: تصویربرداری "دوردست" فردا چهارشنبه در تهران و پزشکی قانونی به پایان می‌رسد و مراحل صداگذاری، تدوین و ساخت موسیقی بعد از تعطیلات نوروز 88 شروع می‌شود.



"دوردست" دومین فیلم تلویزیونی آذربایجانی پس از "آب و آئینه" و داستان پدر و پسری است که به دلایلی به تهران آمده‌اند. زندگی در تهران برای پدر سخت است و این موضوع باعث اختلاف بین او و پسر می‌شود.



فیلمنامه "دوردست" را آذربایجانی نوشته و محرم بسیم، مهدی جعفری و مهدی صدر بازیگران این فیلم تلویزیونی هستند. تصویربرداری "دوردست" در آذربایجان غربی و تهران انجام شده است.

سایر عوامل این فیلم عبارتند از مدیر تصویربرداری: هادی شلالوند، صدابردار: روح‌الله جعفربیگلو، طراح گریم: احسان روناسی، طراح صحنه و لباس: رضا حاج‌درویش، مجری طرح: جلیل شعبانی،عکس: مانا سرتوه، مدیر تدارکات: خسرو محمودزاده، تهیه‌کننده :محمد داودی. محصول گروه فیلم و سریال شبکه تهران.