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۲۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۰:۱۰

"دوردست" آذربایجانی در مرحله فنی است

"دوردست" آذربایجانی در مرحله فنی است

با تصویربرداری سکانس‌ پایانی فیلم تلویزیونی "دوردست" به کارگردانی پوریا آذربایجانی در پزشکی قانونی، مراحل فنی این فیلم به زودی شروع می‌شود.

مسعود فیروزه مدیر تولید این فیلم به خبرنگار مهر گفت: تصویربرداری "دوردست" فردا چهارشنبه در تهران و پزشکی قانونی به پایان می‌رسد و مراحل صداگذاری، تدوین و ساخت موسیقی بعد از تعطیلات نوروز 88 شروع می‌شود.

"دوردست" دومین فیلم تلویزیونی آذربایجانی پس از "آب و آئینه" و داستان پدر و پسری است که به دلایلی به تهران آمده‌اند. زندگی در تهران برای پدر سخت است و این موضوع باعث اختلاف بین او و پسر می‌شود.

فیلمنامه "دوردست" را آذربایجانی نوشته و محرم بسیم، مهدی جعفری و مهدی صدر بازیگران این فیلم تلویزیونی هستند. تصویربرداری "دوردست" در آذربایجان غربی و تهران انجام شده است.

سایر عوامل این فیلم عبارتند از مدیر تصویربرداری: هادی شلالوند، صدابردار: روح‌الله جعفربیگلو، طراح گریم: احسان روناسی، طراح صحنه و لباس: رضا حاج‌درویش، مجری طرح: جلیل شعبانی،عکس: مانا سرتوه، مدیر تدارکات: خسرو محمودزاده، تهیه‌کننده :محمد داودی. محصول گروه فیلم و سریال شبکه تهران.

کد مطلب 850357

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