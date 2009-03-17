مانده طلب 340 هزار بازنشسته کشوری از سال 81 پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، محمد ابراهیم طوبایی با اعلام این مطلب افزود: این مطالبه که مربوط به بازنشستگان قبل از سال 79 است حدود 340 هزار بازنشسته را شامل می شود.

وی ادامه داد: این مطالبات مربوط به اجرای قانون هماهنگ سازی و افزایش ضریب سالانه در سال 1381 است. در آن زمان همزمان با اجرای ضریب سال (12 درصد)، قانون هماهنگ سازی حقوق بازنشستگان نیز اجرا شده بود، به این ترتیب که اول ضریب سال و سپس هماهنگ سازی در مورد حقوق بازنشستگان اعمال گردیده بود اما با تقاضای بازنشستگان و رای دیوان عدالت اداری باید ابتدا قانون هماهنگ سازی حقوق و سپس ضریب سال اجرا می شد.

رئیس سازمان بازنشستگی کشوری تصریح کرد: با توجه به رای دیوان و با تصحیح احکام، برخی بازنشستگان از این بابت طلبکار شدند و باید اضافاتی دریافت می کردند که 50 درصد آن در اسفندماه سال گذشته توسط دولت تامین اعتبار و پرداخت شد و در اسفند سال جاری نیز با تامین مبلغ 106 میلیارد تومانی در مصوبه دولت، 50 درصد باقیمانده نیز درروزهای پایانی سال پرداخت شد.

طوبایی همچنین تعداد افراد واجد شرایط دریافت این مطالبه را بیش از 340 هزار نفر اعلام کرد و افزود: با پرداخت این مابه التفاوت این گروه از بازنشستگان کل طلب خود از این بابت را دریافت خواهند کرد.

وی افزود: بازنشستگان تهرانی که مشمول این مصوبه می باشند از روز سه شنبه 27 اسفند ماه می توانند نسبت به دریافت مبالغ واریزی اقدام کنند و مبالغ مربوط به استانها به حساب دستگاههای اجرایی واریز شده که امید است با تلاش و همکاری این دستگاهها تا قبل از شروع سال جدید به حساب بازنشستگان مشمول واریز شود.