امیر کویت استعفای نخست وزیر را پذیرفت

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از شبکه خبری الجزیره، شورای وزیران کویت روزگذشته استعفای خود را به امیر این کشور تقدیم کرد تا نخست وزیر در پارلمان مورد استیضاح قرار نگیرد.

این منبع خبری در ادامه گزارش داد که انتظار می رود امیر کویت پارلمان این کشور ( مجلس الامه ) را منحل کند و بعد از آن دعوت به برگزاری انتخابات زودهنگام می کند.

این درحالی است که پیش بینی می شد که بعد از سه بار استیضاح شدن نخست وزیر، این بار وی استعفای خود را اعلام کند.

همچنین منابع خبری اعلام کردند : انتظار می رود با توجه به وضعیت نامناسب سیاسی کویت استعفاهای دیگری هم صورت بگیرد.

برخی از نمایندگان پارلمان کویت با متهم کردن نخست وزیر به سوء مدیریت، مخالفت با قانون اساسی و اتخاذ سیاست های نامناسب مالی و اقتصادی، سه بار وی را استیضاح کردند.

این درحالی است که امیر کویت یک سال پیش برای پایان دادن به بحران موجود بین پارلمان و شورای وزیران، مجلس این کشور را منحل کرد.

همچنان که در نوامبر گذشته اقدام برای استیضاح نخست وزیر منجر به کناره گیری وی از دولت شد اما بعد از آن امیر کویت نخست وزیر کنونی را مامور به تشکیل کابینه جدید کرد.

