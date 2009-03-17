13 ماه فشار روانی برای کارخانه ای که سلامت مردم را به خطر می اندازد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، استاندار لرستان با تاکید بر اینکه مخالف اجرای کارهای مثبت نیست و هیچ کار منفی را نیز به خاطر هوای نفس انجام نمی دهد، عنوان کرد: 10 سال دیگر راجع به عملکرد امروز من قضاوت خواهید کرد.

صابری یادآور شد: در مخالفت من با احداث کارخانه سیمان در محل فعلی و ضرورت جابجایی این کارخانه هیچ نیتی جز سلامت مردم و دفاع از سرمایه بخش خصوصی وجود ندارد و نخواهد داشت.

وی با اشاره به آخرین جمع بندی ها از وضعیت کارخانه سیمان خرم آباد، عنوان کرد: فکر می کنم در نهایت این بار بر دوش من خواهد بود و من می مانم و 46 هزار سهامدار کارخانه سیمان خرم آباد!

استاندار لرستان یادآور شد: تلاش من بر این است برای نگه داشتن کارخانه سیمان مقدمات احداث این کارخانه را در نقطه دیگری فراهم آورم.

پتروشیمی و نیروگاه لرستان در مسیر پیشرفت

استاندار لرستان همچنین در پاسخ به دیگر سئوال خبرنگار مهر پیرامون وضعیت نیروگاه و پتروشیمی لرستان، عنوان کرد: مشکل ارزی نیروگاه رفع شده است و تجهیزات مورد نیاز آن خریداری شده است.

صابری با اشاره به وضعیت پتروشیمی نیز ادامه داد: تا سال جاری پتروشیمی لرستان تنها روی کاغد نامش عنوان و شکل عملیاتی گرفته بود در حالی که امروز به فضل خداوند به مرحله اجرایی رسیده است.

وی با بیان اینکه پتروشیمی خرم آباد بعد از پتروشیمی کرمانشاه دومین پتروشیمی است که دارای بیشترین پیشرفت فیزیکی است، بیان داشت: پتروشیمی لرستان یکی از مهم ترین پتروشیمی 9 گانه کشور است.

در صنعت "رفوزه" نشده ام/ راه اندازی پارسیلون، یخچالسازی، شیشه الیگودرز و ...

استاندار لرستان با اشاره به برخی صحبت های پیرامون رکود صنعت در لرستان، گفت: صنعت لرستان نامطلوب نیست و صنعت در همه جای دنیا بالا و پایین و رشد و رکود دارد که کشور ایران و استان لرستان نیز از این موضوع مستثنی نیست.

صابری با تاکید بر اینکه وی در رابطه با توجه به صنعت "رفوزه" نشده است، یادآور شد: اگر از مردم سوال شود ما در این زمینه نمره قبولی می گیرم.

وی با یادآوری راه اندازی یخچالسازی و پارسیلون خرم آباد، خاطرنشان کرد: کارخانه فروسلیلس ازنا بزرگترین واحد خاورمیانه است که فاز دوم آن در سال جاری آغاز به کار کرد.

این مسئول با اشاره به بهره برداری از واحدهایی چون مجتمع غذایی گهر به عنوان یکی از متنوع ترین صنایع قضایی کشور، افزود: قرار بود این واحد در سال 84 به بهره برداری برسد که تا خرداد 86 هیچ اتفاقی در این زمینه نیفتاد.

صابری ادامه داد: این در حالی است که با فعال شدن آن در سال 86 این صنعت بزرگ تا 5 ماه آینده وارد فاز تولید می شود.

وی با اشاره به تعطیلی شیشه الیگودرز، افزود: این صنعت پیش از این تعطیل بود که در حال حاضر مراحل بازسازی و تکمیل خط تولید را طی می کند و اگر مشکل "ال سی" نبود تاکنون راه اندازی شده بود.

استاندار لرستان یادآور شد: شیشه سازی الیگودرز تا چند ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید.

23 طرح آمایش صنعت تصویب شد/ توپ "مسکن مهر" در زمین تعاونی ها!

سید حسین صابری همچنین با اشاره به روند طرح آمایش صنعت در لرستان، گفت: بر اساس آخرین اطلاعات و بررسی ها 23 طرح از مجموع 31 طرح آمایش صنعت به تصویب وزاتخانه رسیده و به بانکها ابلاغ شده است.

وی یادآور شد: اگر متقاضی برای دیگر طرحها نیز پیدا شود سایر سهمیه لرستان نیز برای دریافت تسهیلات و تصویب در وزارتخانه ابلاغ می شوند.

استاندار لرستان با بیان اینکه هنوز "پی آن کنده نشده و دیواری بالا نرفته است"، تصریح کرد: با این حال لرستان در میان سایر استان های کشور رتبه خوبی را در اختیار دارد.

صابری با تاکید بر روند مطلوب طرح آمایش صنعت در لرستان، خاطر نشان کرد: مهم ترین مشکل این طرح در لرستان عدم تخصیص اعتبارت و تسهیلات مورد نیاز است.

مقام عالی دولت نهم در لرستان در رابطه با بحث مسکن مهر نیز، عنوان کرد: این بار من توپ را به زمین تعاونی های استان می اندازم.

صابری با تاکید بر اینکه وظیفه ای که بر عهده دولت است در زمینه مسکن مهر انجام شده، یادآور شد: زمین مورد نیاز در هفت شهرستان استان تامین شده و تسهیلات نیز در اختیار تعاونیها قرار گرفته است ولی هنوز تعاونیهای هیچ فعالیتی انجام نداده اند.

وی ابراز امیدواری کرد: روزی عکس واحد های مسکونی طرح مسکن مهر بر روی جلد همه روزنامه ها نقش بندد!

افق روشنی برای تسهیلات زودبازده نمی بینم

استاندار لرستان همچنین در رابطه با وضعیت تسهیلات اشتغالزایی و بنگاههای زودبازده، عنوان کرد: تاکنون که این تسهیلات محقق نشده و متاسفانه افق روشنی برای سال آینده در این زمینه نمی بینم.

صابری ابراز امیدواری کرد: در سال آینده تسهیلات طرح آمایش صنعت جذب شود.

نگاه حاشیه ای به نشست بدون حاشیه استاندار لرستان!

به گزارش مهر؛ آخرین نشست خبری استاندار لرستان در سال جاری شامگاه گذشته برگزار شد تا این بار برعکس دفعات گذشته تشکر از استاندار لرستان جای برخی نقدها را بگیرد.

این نشست دو ساعته که با 25 دقیقه تاخیر آغاز شد صحنه شوخی و جدی هایی بود که بین خبرنگاران و استاندار لرستان رد و بدل شد که شاید نتوان به آنها حاشیه گفت به دلیل اینکه از متن صحبت ها برای برخی خبرنگاران با اهمیت تر می نمود.

- استاندار لرستان در ابتدای صحبت هایش به خبرنگاران این اطمینان را داد که در بحث اطلاع رسانی سیاسی نیست و قول داد همه چیز را شفاف بگوید...و البته تاکید کرد که هر راست نشاید گفت!!!

- وی در پاسخ به سئوالی که پیرامون وضعیت رکود صنعت در لرستان پرسیده شد نیز عنوان کرد: صنعت در همه جای دنیا بالا و پایین دارد و کشور ما هم مستثنی نیست. البته در اینجا هم ضمن اینکه تاکید کرد در بخش صنعت "رفوزه" نشده است به کارنامه خودش نمره قبولی داد.

- صابری در این جلسه در رابطه با برخی از سئوالات پیرامون مدیر کل ارشاد لرستان عنوان کرد: مدیر ارشاد 90 درصد عدالت را بین مطبوعات رعایت کرده است که البته این سخن صابری با سکوت برخی از خبرنگاران همراه نشد!

- و اما صابری در ادامه سخنانش از موضوع دیگری پرده برداشت و گفت: کسی که با نام "عبدالله" به برخی از حواشی نشریات جواب می داده خود وی بوده است! البته خیلی خبرنگاران از این حرف غافلگیر نشدند!

- و اما سئوال تکراری خبرنگاران در رابطه با ماندن و نماندن صابری و جواب استاندار لرستان: 23 ماه و 20 روز است که در لرستان بوده ام و چند جفت کفش پاره کرده ام و تا زمانی که قسمت باشد می مانم. البته صابری تاکید کرد: اگر تا 10 دقیقه دیگر به این نتیجه برسد که نماندنش به صلاح است 130 هزار تومان به یک "خاور" می دهد و اثاثیه اش را جمع می کند و می رود!