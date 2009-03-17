کلینتون از انتخاب هیل به عنوان سفیر آمریکا در عراق دفاع کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزیرامور خارجه آمریکا با صدور بیانیه ای اعلام کرد این انتقادها ناعادلانه و بی پایه و اساس است.

هیلاری کلینتون درباره انتخاب هیل گفت : کریستوفرهیل دیپلماتی مشهور و باتجربه است که در پست های مختلف خدمت کرده است .

کاخ سفید هم ضمن دفاع از انتصاب کریستوفرهیل به عنوان سفیر آمریکا در بغداد اعلام کرد : هیل یک دیپلمات با تجربه است که در مقابله با چالشهای بزرگ به موفقیتهای زیادی دست یافته است .

قرار است کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در تاریخ 25 مارس جلسه ای را برای تائید و یا رد این انتخاب برگزار کند.

بر اساس این گزارش، "جان مک کین" سناتور جمهوریخواه و نامزد سابق ریاست جمهوری آمریکا از باراک اوباما خواسته بود در تصمیم خود برای تعیین کریستوفر هیل تجدیدنظر کند.

مک کین و همچنین سناتور "لیندسی گراهام" اعلام کرده بودند درباره تصمیم رئیس جمهور اوباما برای تعیین هیل به عنوان سفیر امریکا در عراق نگران هستند.

این دوسناتور جمهوریخواه تاکید کرده بودند که هیل به رغم آن که سالها به کشورش خدمت کرده ولی تجربه ای درخاورمیانه ندارد و هیچگاه با نظامیان در فضایی پرتنش همکاری نکرده است .