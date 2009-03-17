اتوبوسهای گردشگری آذربایجان شرقی در ایام نوروز راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، تراب محمدی صبح سه شنبه در حاشیه جلسه ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی 88، گفت: حجم بالای سفرهای سال گذشته، لزوم توجه به ارائه اطلاعات درست و هدایت مسافران در مسیرهای مناسب گردشگری را بیش از پیش مشخص کرد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی افزود: در همین راستا و مانند سال قبل پیش بینی تعدادی اتوبوس با نام اتوبوسهای گردشگری برای انتقال به نقاط مهم گردشگری شهرها انجام شده است تا مسافران بتوانند ضمن بازدید از آثار و بناها و جاذبه های هر شهر، بر غنای سفر خود نیز بیافزایند.

دبیر کارگروه میراث فرهنگی و گردشگری آذربایجان شرقی گفت: این طرح با همکاری شهرداری های شهرهای مختلف استان اجرا می شود و طی برنامه از پیش تعیین شده ای علاقمندان ضمن بازدید از آثار مناطق مختلف توضیحات و راهنمایی های لازم در این زمینه را نیز دریافت خواهند کرد.

وی افزود: هرچند حجم بالای تقاضا امکان برآورده کردن تمام تقاضاها را محقق نمی سازد، اما با تلاش شبانه روزی مسئولان و کارکنان ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی، به نتیجه این اقدام بسیار امیدوار هستیم.

دبیر ستاد دائمی تسهیلات سفر آذربایجان شرقی ضمن تشکر از تمام تلاشگران این حوزه افزود: به جز شهر تبریز با شهرداران شهرهای مراغه، مرند، میانه، جلفا، بناب و گوگان هماهنگی های لازم جهت هر چه مناسب تر برگزار شدن فعالیت اتوبوسهای گردشگری انجام گرفته است و امیدواریم تمام مسافران با رضایت خاطر استان ما را ترک کنند.

محمدی با اشاره به آغاز فعالیت اجرایی ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی از 27 اسفند ماه، ابراز امیدواری کرد با توجه به اقدامات انجام گرفته و برنامه ریزی های کارشناسانه، مسافران با هیچ مشکلی در طول سفر و حضورشان در آذربایجان شرقی مواجه نشوند.