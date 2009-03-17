فرماندار بناب نسبت به کاهش آبهای زیرزمینی این شهرستان هشدار داد

به گزارش خبرنگار مهر در بناب، بهنام رضوانی صبح سه شنبه در حاشیه هفتمین جلسه شورای اداری شهرستان بناب گفت: خشکسالی با وضعیت موجود ادامه دارد و باید تدابیر لازم در این جهت اندیشیده شود و امسال تاکنون 125 میلی متر بارندگی وجود داشته است و نسبت به میانگین 300 میلی متری بارش در این شهرستان کاهش زیادی مشاهده می شود.

رضوانی خاطرنشان کرد: آبهای زیرزمینی از آن روستاییان و صاحبان چاه ها است اما در صورتی که همانند سال های گذشته از آنها بهره برداری شود، در جاهای زیادی از این آبها تا سالیان متمادی محروم خواهیم شد.

وی با انتقاد از کاشت پیاز توسط کشاورزان بنابی بیان داشت: این محصول سال گذشته 25 میلیون متر مکعب آب را به خود اختصاص داده است و با توجه به این که پیاز محصول کشاورزی استراتژیکی نیست و تاثیرگذاری چندانی نیز در کشور ندارد و در کنار این مباحث جزو پرمصرف ترین محصولات در زمینه استفاده از آب است و کشاورزان باید از کشت این محصول خودداری کنند.

رضوانی از تمامی مسئولان، فرهنگیان، استادان دانشگاه ها و عموم مردم خواست تا در زمینه آب و استفاده صحیح از منابع آبی اطلاعات لازم را در اختیار کشاورزان قرار دهند.

فرماندار بناب استفاده از آبیاری تحت فشار را برای حل این مشکل بزرگ، بسیار مهم دانست و ادامه داد: تمامی کشورهایی که دارای میانگین بارش 800 میلی متر هستند، از این شیوه استفاده می کنند و این در حالی است که کشور ما به رغم میانگین بارش 250 میلی متری هنوز از شیوه های سنتی استفاده می کند و دولت برای اصلاح این امر قدم خوبی برداشته است که 50 درصد هزینه آبیاری تحت فشار را به صورت یارانه ای و نصف دیگر آن را نیز با وام به کشاورزان عرضه می کند.

رضوانی در پایان خواستار توجه جدی مردم و به ویژه کشاورزان در خصوص آبهای زیرزمینی شد و عواقب ناشی از مصرف بدون برنامه ریزی شده آن را طی سال های آتی ناگوار دانست.