تجهیز 13 کتابخانه خراسان جنوبی به نرم افزار جدید نمایه نشریات

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد مطری فر صبح سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران گفت: با تجهیز کتابخانه های عمومی به به نرم افزار نمایه، کلیه پژوهشگران و روزنامه نگاران استان می توانند با مراجعه به کتابخانه ها به بیش از 700 هزار مقاله که در مطبوعات کشور به چاپ رسیده دسترسی داشته باشند.

وی با بیان اینکه نرم افزار نمایه نشریات که از سوی موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تهیه شده است، افزود: این نرم افزار شامل بیش از 700 هزار مقاله مندرج در نشریات چاپ شده کشور از سال 76 تا کنون است و به صورت بانک اطلاعاتی گردآوری و هر ساله بیش از 70 هزار مطلب به آن افزوده می شود

مطهری فر تصریح کرد: در این نرم افزار بیش از یک هزار و 500 عنوان جمله، روزنامه، هفته نامه، ماهنامه، فصل نامه و سالنامه نمایه سازی شده است.

مدیر امور کتابخانه های عمومی خراسان جنوبی در پایان به برگزاری دومین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهر مود طی روز گذشته اشاره کرد و یادآور شد: در این جلسه مقرر شده مساحت زمین تخصیص یافته به این کتابخانه افزایش و روشنایی داخل کتابخانه توسط شهرداری تامین شود.