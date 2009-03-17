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۲۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۰:۱۳

رشد 300 درصدی اعتبارات عمرانی شهرستان کلیبر

تبریز - خبرگزاری مهر: استاندار آذربایجان شرقی اعلام کرد: اعتبارات عمرانی شهرستان کلیبر 300 درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر در کلیبر، احمد علیرضا بیگی صبح سه شنبه در شورای برنامه ریزی شهرستان کلیبر اظهار داشت: شهرستان کلیبر از جمله شهرستانهایی است که به واسطه توجه دولت به مناطق محروم اعتبارات عمرانی آن از 9 میلیارد تومان در سال 84 به 27 میلیارد تومان درسال جاری رسیده است.

وی در خصوص اهم مصوبات تصویب شده در جلسه شورای برنامه ریزی نیز گفت: در بخش آب و فاضلاب روستایی، 44 روستا از مجتمع ارس استفاده کرده و 24 روستا نیز در برنامه سال 88 جهت آبرسانی قرار خواهند گرفت.

به گفته وی، مجموعا 11 میلیارد و 550 میلیون ریال برای طرح های آبرسانی روستایی در این منطقه اختصاص می یابد.

بیگی ادامه داد: در بخش نوسازی مدارس دو میلیاردو 710 میلیارد ریال و برای پروژه کانون فرهنگی تربیتی کلیبر و پنج میلیارد ریال برای تعمیر مدارس و بازسازی مدرسه شهید رضا زاده اختصاص یافت.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین افزود: در بخش آب منطقه نیز حدود 421 میلیارد ریال برای پروژه های سد پیغام چای و پمپاژ در نظر گرفته شد و در بخش تربیت بدنی نیز بیش از سه میلیارد ریال برای پروژه های مربوطه اختصاص یافت.

بیگی با بیان اینکه در این جلسه مقرر شد در بخش انرژی 41 روستای خمارلو و آبش احمد از نعمت گاز برخوردار شوند، اظهار داشت: در سال 88 تعداد 24 روستای دیگر شهرستان کلیبر از نعمت گاز بهره مند می شوند.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به پروژه های بخش راه در منطقه گفت: برای عملیاتی شدن مسیر کلیبر، جانانلو مقررشد 15میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی و 30 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی اختصاص یابد.

به گفته وی، مبلغ یک میلیارد ریال برای راهگشایی 18 روستا و شن ریزی 20 کیلومتری از روستاهای اطراف کلیبر در نظر گرفته شد.

استاندار آذربایجان شرقی علاوه بر تصویب این مصوبات تصریح کرد : مقرر شده است حدود 12 میلیارد برای شهرداریهای شهرستان کلیبر در نظر بگیریم که امیدواریم با به ثمر رسیدن پروژه های عمرانی شاهد شکوفایی این شهرستان باشیم.

کد مطلب 850378

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