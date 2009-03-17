سعید سالارزهی کارگردان این مجموعه طنز به خبرنگار مهر گفت: پیشتولید "تاکسی شانس" شروع شده و این مجموعه 20 فروردین در اراک کلید میخورد. بازیگران هنوز مشخص نشدهاند. سیامک انصاری و جواد رضویان فیلمنامه را خوانده و آن را پسندیدند، اما شرایط کاری آنها با ما هماهنگ نشد و نتوانستیم از حضورشان استفاده کنیم.
وی افزود: "تاکسی شانس" فضایی طنزآمیز دارد و باید بازیگرانی انتخاب شوند که قابلیت کار طنز داشته باشند. در این مجموعه با ترکیبی از بازیگران حرفهای و بازیگرانی از استان مرکزی کار میکنیم.
سالارزهی گفت: فیلمنامه مجموعه را روحالله سبیلی نوشته و تولید معاونت امور مجلس و سیمای مراکز استانهای صدا و سیما است. تصویربرداری "تاکسی شانس" در اراک و اطراف آن انجام میشود و طبق برنامهریزی انجام شده 75 روز طول میکشد.
سایر عوامل این مجموعه عبارتند از مدیر تولید: سالار دریامج، تصویربردار: رضا عطار، دستیار کارگردان و برنامهریز: وحید کاشی، چهرهپردازی: اشکان عسگری، طراح صحنه و لباس: عباس حاجیدرویش.
پیش از این قرار بود مجموعه "تاکسی شانس" را رضا عطاران یا سعید آقاخانی کارگردانی کنند، اما به دلیل مشغله کاری سالارزهی ساخت این مجموعه را به عهده گرفت.
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