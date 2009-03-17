یک اثر مذهبی باید مانند مذهب آرامش بخش باشد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، فرج الله سلحشور افزود: همانگونه که قرآن کریم با ذکر برخی از داستانها، تنها هدف قصه گویی ندارد، ما هم در فیلمسازی هدفمان تنها قصه گویی نیست و لازم است در سینما نیز از قصه گویی پرهیز کرد و به ارزشها و نکات ظریفی که در قصه ها و تاریخ آمده است، پرداخت.

وی در این نشست با اشاره به روند تولید این سریال گفت: فیلمنامه سریال یوسف پیامبر (ع) از سال 1379 تا اواخر سال 1381 به نگارش در آمد و پس از نقد فیلمنامه اواخر سال 82 پیش تولید آن شروع شد و فیلمبرداری این سریال از خرداد 83 تا فروردین 86 به طول انجامید.

وی افزود: زمان کل این سریال 45 قسمتی 50 دقیقه ای است که 38 قسمت آن پخش شده است.

سلحشور با اشاره به بازیگری خوب کتایون ریاحی در سریال حضرت یوسف (ع) اظهار داشت: در این سریال، زلیخا عشق حقیقی را با زندگی خود تفسیر می کند و از عشق دنیایی به عشق معنوی می رسد که در واقع مرتبه به مرتبه توحید را به نمایش می گذارد.

کارگردان سریال حضرت یوسف (ع) بر تغییر دیدگاه سینماگران از نگاه سطحی به نگاه عمیق و دقیق تاکید و اذعان داشت: با این تغییر دیدگاه فیلمسازی ما تغییر محور خواهد داد و به جای انسان محوری، خدامحور خواهد شد.

همچنین در ادامه این جلسه، کارشناسان به نقد و بررسی سریال حضرت یوسف (ع) پرداختند و نقاط قوت و ضعف این سریال را بیان کردند.