تلخ و شیرین ورزش87 از نگاه هاشمی/ المپیک پکن نقطه تاریک ورزش

کیومرث هاشمی با بیان این مطلب در جمع بندی عملکرد ورزش کشور در سال 87 به خبرنگار مهر گفت : در این ارزیابی باید عملکرد سازمان را با شاخص های مختلف اداری مالی، پشتیبانی و فنی ارزیابی کرد و به جمع بندی رسید. واقعیت این است که در عملکرد ورزش در بخش قهرمانی بر اساس مدال آوری در بازیهای المپیک، پاراالمپیک و بازیهای آسیایی ارزیابی می شود که مقایسه مدال آوری ورزش کشور طی سه سال و نیم گذشته نشان دهنده افزایش 20 تا 30 درصدی بخش مدال آوری در فدراسیون های ورزشی است.

هاشمی تصریح کرد: البته عملکرد چند فدراسیون نیز نسبت به گذشته ضعیف بوده که این موضوع تنها به عملکرد آنها بستگی ندارد و کاهش حجم مسابقات این رشته ها نیز در کاهش مدال آوری آنها بی تاثیر نبوده است.

معاون سازمان تربیت بدنی با بیان اینکه آمار و ارقام نشان می دهد که در دولت نهم ورزش کشور در بخش مدال آوری رشد مناسبی داشته است، اظهار داشت : با کار کارشناسی که طی 2 ماه اخیر بر روی عملکرد فدراسیون ها ظرف سه سال و نیم گذشته انجام شده و نتایج آن بزودی در اختیار رسانه ها قرار خواهد گرفت بیانگر این است که فدراسیونها حرکت رو به رشدی داشته اند و در مسابقات جهانی المپیک ، آسیایی و پاراالمپیک توانسته اند در حد انتظارات برای کشور مدال آوری کنند.

وی از کسب مدال طلای هادی ساعی و نتایج ضعیف تیم ملی کشتی در المپیک به عنوان تلخ و شیرین ورزش کشور در سال 87 یاد کرد و افزود: به جز المپیک پکن، آمار و ارقام بیانگر این است که ورزش کشور ظرف سه سال و نیم گذشته در ورزش قهرمانی پیشرفت قابل توجهی داشته و در صورتی که سرمایه گذاری و برنامه ریزی مناسبی بر روی تیم های جوانان و امید داشته باشیم می توانیم مطابق تاکید مقام معظم رهبری در اکثر رشته های ورزشی جزو سه تیم برتر دنیا قرار بگیریم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود برخورد جدی با معضل دوپینگ را از دیگر برنامه های اصلی و محوری سازمان تربیت بدنی در بخش قهرمانی عنوان کرد و یادآور شد: سازمان برای برخورد با پدیده دوپینگ کار آموزش و پیشگری را مبنای کار خود قرار داده است و در این راه با هیچ فدراسیونی تعارف ندارد.

هاشمی اضافه کرد: متاسفانه محرومیت و جریمه سنگینی وزنه برداری به ورزش کشور تحمیل کرد تجربه تلخ و سنگینی بود و همین حادثه باعث شد سخت گیری های بیشتری در نمونه گیری ها و کنترل دوپینگ ورزشکاران پیش از بازیهای آسیایی دوحه و االمپیک پکن داشته باشیم و با کاروانی پاک در این مسابقات شرکت کنیم . شاید عده ای بر ما خورده بگیرند که چرا در سالهای اخیر حجم نمونه گیری ها کاهش یافته و ستاد مبارززه با دوپینگ مثل گذشته در این بخش فعال نیست که باید این نکته را یادآوری کنم که فعالیت ستاد ارتباط مستقیمی با حجم مسابقات بین المللی دارد و طبیعی است زمانی که با رویدادهای بزرگی نظیر بازیهای آسیایی و المپیک روبرو نباشیم حجم نمونه گیری ها کاهش نسبی خواهد داشت.

رئیس مرکز ورزش قهرمانی در خصوص نامه اخیر برخی از فدراسیونهای رزمی برای کناره گیری از نخستین دوره بازیهای آسیایی ورزشهای رزمی که اردیبهشت ماه سال آینده به میزبانی تایلند برگزار خواهد شد، تصریح کرد: این امر نیاز به بررسی و تحقیق بیشتری دارد و با وجود اینکه برخی فدراسیوهای جهانی این مسابقات را به رسمیت نشناخته اند باید ببینیم این حضور چه دستاوردهایی برای ورزش کشور به همراه خواهد داشت . البته دیدگاه سازمان با توجه به اینکه ایران یکی از اعضای فعال شورای المپیک آسیاست و این مسابقات برای نخستین بار در سطح آسیا برگزار می شود، حضور قدرتمند در این مسابقات است و باید در این زمینه با کمیته المیپک به جمع بندی نهایی برسیم.

معاون سازمان تربیت بدنی در بخش دیگری از گفتگوی خود با خبرنگار مهر در خصوص عملکرد فدراسیون فوتبال طی یکسال گذشته اظهار داشت: فدراسیون فوتبال طبق اساسنامه جدید شیوه جدیدی از مدیریت را تجربه می کند که بر اساس آن مدیریت فردی جای خود را به مدیریت تیمی داده است و تصمیمات توسط هیئت رئیسه گرفته می شود و مجمع عمومی بالاترین رکن این فدراسیون است.

وی یادآور شد: فدراسیون فوتبال ظرف یکسال گذشته در بخش نوجوانان، فوتسال و بانوان عملکرد موفقی داشته و تیم ملی بزرگسالان نیز شرایط مناسبی برای صعود به جام جهانی دارد که امیدواریم این اتفاق در خردادماه برای فوتبال کشورمان حادث شود.

هاشمی توجه کمیته فوتبال فراکسیون ورزش مجلس به نتایج تیم ملی و فدراسیون و توجه به زیرساختهای فوتبال کشور را از جمله نکات قابل توجه مسئولان کشور به فوتبال عنوان کرد و افزود: نمایندگان مجلس از روی دلسوزی و با هدف تقویت و حمایت از فوتبال کشور دیدگاهها و نقطه نظرات خود را در خصوص تیم ملی مطرح کرده اند که البته این دیدگاهها ورود به مسائل فنی نیست و تنها یافتن راهکارهایی برای موفقیت تیم ملی و تقویت زیر ساختها و توسعه فوتبال در سطح کشور است.

وی در بخش پایانی سخنان خود سال 88 را سالی پر ترافیک برای ورزش کشور عنوان کرد و افزود: در سال 88 ورزش کشور چندین رویداد مهم ورزشی از جمله بازیهای آسیایی ورزشهای رزمی ، مسابقات آسیایی نوجوانان ، المپیک زمستانی ، مسابقات داخل سالن و میزبانی دومین دوره بازیهای کشورهای اسلامی را پیش رو دارد. ضمن اینکه در اکثر رشته های ورزشی فدراسیونها باید در بازیهای آسیایی و جهانی خود شرکت کند که امیدواریم با تلاش مجموعه دست اندر کاران ورزش کشور بتوانیم سالی پر فروغ را برای ورزش کشور به ارمغان بیاوریم.

هاشمی همچنین در خصوص برگزاری انتخابات مجامع فدراسیونهای ورزشی در سال 88 تصریح کرد: انتخابات فدراسیونها از نیمه دوم فروردین ماه آغاز خواهد شد و فدراسیونهایی که با پایان دوره 4 ساله روسای خود مواجه هستند مجمع انتخاباتی و سایر فدراسونها مجامع عادی را برگزار خواهند کرد و امیدواریم ظرف 5 ماه ابتدایی سال بتوانیم مجامع تمامی فدراسیونها را برگزار کنیم.