اظهارات کم سابقه علی احمدی درباره بازنشستگی معلمان

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا علی احمدی در حاشیه انتخابات شوراهای دانش آموزی که در دبیرستان دخترانه شهید محمود زاده منطقه 11 برگزار شد با معلمان این مدرسه نشست صمیمانه ای داشت.

دراین نشست معلمان از هر دری سخن گفتند و دغدغه هایشان را با وزیر آموزش و پرورش در میان گذاشتند. عدم پرداخت معوقه ها، چگونگی حل مشکلات مربوط به کسری ساعات موظف فرهنگیان، کلاسهای شلوغ و پرجمعیت و....

برای حل مشکلات مربوط به معلمان مازاد بازنشسته شدن را پیشنهاد می کنم

در ابتدای این نشست معلمی وضعیت معلمان مازاد را عنوان کرد و گفت: در مورد معلمان مازاد بهتر نیست به جای اینکه این افراد در دفتر بنشینند به آنها کاری واگذار شود تا هم کمکی به نظام آموزشی باشد و هم اینکه حقوقی را که نسبت به همکاران دیگر از وی کسر می گردد جبران شود.

علی احمدی در پاسخ به این معلم گفت: حقوق بازنشستگی ترمیم شده و حقوقی را که همکاران بازنشسته ما از این ماه می گیرند به طور متوسط حدود 400 هزار تومان است و حالا یکی کمتر و یکی بیشتر و در واقع حدود 200 هزار تومان به حقوق هرکدام آنها اضافه شده است.

وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد: اولین توصیه من این است که اگر همکاری به 20 سال خدمت رسیده و الان فعالیت مفید تعریف شده ای برایش وجود ندارد از فرصت بازنشستگی استفاده کند که در این صورت هم حقوق بیشتری می گیرد و هم وقت بیشتری برای رسیدن به فعالیتهای خانه، تفریحات و عقب افتادگیهای گذشته دارد. ضمن اینکه در نوزدهم شهریور ماه بخشنامه ای را مبنی بر ارائه ماموریتهای تعریف شده دیگری به معلمان در مدارس به دنبال آخرین دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی به مدارس ارسال کردیم تا دفترنشین نداشته باشیم.

وی ادامه داد: حتی اعلام شد که اگر در مدرسه ماموریتی هست که معلمان در روال عادی نباید انجام دهند ولی کمبود نیرو در انجام آن داریم همان حقوق معلمی را به معلمان مازاد بدهیم و مزایای وی را حفظ کنیم ولی ماموریتهایی همچون دفترداری، نظارت در آزمایشگاه، کتابخانه، سایت رایانه و... را برعهده بگیرد که ما حتی شرح وظایف این ماموریتها را نیز تعریف کرده ایم که در اختیارتان می گذاریم.

معضل مربوط به نقل و انتقالات معلمان در پروسه مسابقه قرار گیرد

علی احمدی خطاب به معلمان گفت: راجع به نقل و انتقالات در آموزش و پرورش راهکاری ارائه دهید تا بتوانیم مشکل فرهنگیانی را که منزل آنها دور است و باید مسافت زیادی را از خانه به مدرسه طی کنند را حل کنیم. برای حل این موضوع مسابقه ای را در نشریه نگاه ( نشریه داخلی وزارت آموزش و پرورش) تهیه می کنیم و با توجه به نظام پیشنهادات جایزه ای را نیز برای آن در نظر می گیریم. هر فرهنگی که بتواند راهکاری را برای حل این موضوع ارائه دهد، خوشحال می شویم.

نمی توانم برای مشکلات مربوط به کسری ساعات موظفی نسخه واحدی بپیچم

معلم دیگری سئوالی را درباره کسری ساعت موظفی معلمان که با اجرای دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی به یک معضل تبدیل شده است پرسید و گفت: به طورمثال برای من دو ساعت کسری ساعات موظفی به وجود آمده که نتوانستم این مشکل را حل کنم .

علی احمدی در پاسخ به این معلم عنوان کرد: در تهران و شهرهای بزرگ نباید مشکلی در این زمینه باشد. معلمان می توانند این دو ساعت را در مدرسه دیگری تدریس کنند.

این معلم نیز در پاسخ به پیشنهاد وزیر افزود: درسی را که من تدریس می کنم به تدریس بیش از دو ساعت نیاز دارد و نمی توان دو ساعت از آن را من تدریس کنم و ادامه آن را معلم دیگری برای دانش آموزان دنبال کند.

وزیرآموزش و پرورش نیز راهکارخود را درقبال پرسش این معلم تغییر داد واظهار داشت: این مشکل را باید از طریق ساعتهای حق التدریس حل کرد یعنی چند ساعتی را که شما اضافه درس می دهید پرداختتان به صورت حق التدریس ارائه شود.

همین معلم دوباره عنوان کرد: در صورت اجرای پیشنهاد شما به خاطر دو ساعت تدریس باید هر روز در راه مدرسه و خانه باشم!

علی احمدی هم پاسخ داد: خوب بالاخره این مسئله هم مثل نمره ای می ماند که من و شما به دانش آموزان می دهیم . اگر دانش آموزان ما معدلشان به حدی نرسید تجدید یا مردود می شود. این موضوع هم مشابه این مثال است. اگر شما یک ساعت موظفی دارید که پر نمی شود تبعاتی دارد که باید آن را بپذیرید ضمن اینکه راه جبران آن نیز وجود دارد.

وزیر آموزش وپرورش افزود: برای دوساعتی هم که اضافه می شود یک نیمروز به مدرسه می آیید و سه ساعت هم حق التدریس می گیرید البته این را به طور مثال می گویم و راههای اینچنینی برای همه معلمان که با این مشکل مواجهند وجود دارد.

معلم نیز گفت: یعنی راههای اینچنینی در آموزش و پرورش پیش بینی شده است؟

علی احمدی اظهار داشت: بله. البته حسن تدبیر می خواهد. اگر چه در آموزش و پرورش قواعدی وجود دارد که دست من را می بندد، یعنی اگر در این وزارتخانه کاری را برای فرد خاصی که مشکل حادی دارد انجام دهم این شبهه به وجود می آید که پارتی بازی شده و فرد مورد نظر متهم به دخترخاله یا پسرخاله بودن می شود که البته این موارد در فرهنگ ما همیشه وجود داشته است.

معلم دیگری عنوان کرد: من نیز دچار کسری سه ساعت موظفی هستم ولی آیا با داشتن فرزند کوچک انصاف است که هر روز در راه مدرسه و خانه باشم؟

وزیر آموزش و پرورش نیز گفت: باید به صورت خاص و استثنایی در چنین مواردی تصمیمگیری شود و این موضوعی نیست که من به صورت واحد برای آن نسخه بپیچم.

روسای مناطق و ادارات آموزش و پرورش خود را در قفس قوانین درگیر کرده اند

علی احمدی از روسای مناطق و ادارات آموزش و پرورش انتقاد کرد و افزود: من از صحبت این دو معلم برداشت می کنم که ادارات ما عادت کرده اند که در چارچوب قوانین خود را مقید سازند، در حالی که مدیر موفق باید در کلان این چارچوب موارد را حل و فصل کند و کارمندان آن نیز باید این فرهنگ را داشته باشند که بعد از حل یک وضعیت خاص و ویژه همه صف نکشند که پس مشکل من چی؟ این فرهنگ در آموزش و پرورش وجود ندارد.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: موارد اینچنینی خیلی زیاد برای من اتفاق افتاده است که دوست داشتم برای آن فرد کاری انجام بدهم و با وجود اینکه اختیارات قانونی آن را هم دارم ولی می ترسم در صورت انجام چنین کارهایی صف طولانی جلو در وزارتخانه تشکیل شود که مشکل ما چرا حل نمی شود.

وی تاکید کرد: ما باید برای فرهنگیان زن که تربیت فرزندان، خرید خانه، تمیز کردن منزل و اکثر مسئولیتهای خانه را برعهده دارند تسهیلاتی را ایجاد کنیم تا مشکلاتشان حل شود.

فرمول بازخرید شدن را برای حل معلمان مازاد ارائه می دهم

معلم دیگری معضل معلمان مازاد در برخی از رشته ها را در حضور وزیر آموزش و پرورش عنوان کرد و پرسید: در بعضی از شاخه های درسی که تعداد معلمان زیاد است چه باید کرد؟

علی احمدی پاسخ داد: توصیه می کنم که معلمان ما به بازنشسته شدن فکر کنند. قانون بازخریدی نیز به تازگی پیش بینی شده است که قابل اجراست و در این صورت افرادی که مسند خاصی در آموزش و پرورش ندارند و مدرسه هم نتوانسته ماموریت مفیدی برای آنها فراهم کند می توانند سوابق خدمتشان را حتی اگر 20 سال هم نشده باشد به ما بفروشند وبیمه شان راهم خوشان پرداخت کنند تا در آینده به موقع بازنشسته شوند.

وی تاکید کرد: از این فرمولها در آموزش و پرورش زیاد است که تا کنون از آن استفاده نشده است.

کوتاهی مسئولان آموزش و پرورش در حل معضل کلاسهای پرجمعیت

معلمی به معضل کلاسهای شلوغ در مدارس اشاره کرد و گفت: برخی از کلاسهای مدرسه ما بین 30 تا 36 دانش آموز دارد در حالی که شما استاندارد دانش آموزان در یک کلاس درس را بین 20 تا 30 نفر عنوان می کنید.

وی انتقاد کرد: کلاسهای ما به قدری شلوغ است که ما باید مانند مبصر با دانش آموزان برخورد کنیم و نمی توانیم با آرامش تدریس خود را دنبال کنیم در حالی که در این مدرسه کلاس خالی وجود دارد و از طرفی معلم مازاد نیز در دفتر مدرسه نشسته است.

علی احمدی پاسخ داد: این مورد باید توسط رئیس آموزش و پرورش شهر تهران و رئیس منطقه حل شود. استانداردی را که ما برای تشکیل کلاسها به مدارس عنوان کرده ایم از 20 و چند دانش آموز تا 30 و چند دانش آموز در پایه های مختلف است که البته مناطق روستایی در کشور وجود دارد که تعداد دانش آموزان آنها کمتر است و گاهی اوقات حتی به کمتر از 15 دانش آموز نیز می رسد که آنها استانداردهای ما را بر هم می زند.

مطالبات فرهنگیان وقتی پرداخت می شود که باید خرج کفن و دفنشان کرد

معلم دیگری در خصوص مطالبات و کسری بودجه آموزش و پرورش پرسید و سئوال خود را این گونه مطرح کرد که چرا قبل از اینکه مجلات، روزنامه ها، سایتها و .... خبر از پرداخت مطالبات فرهنگیان را منتشر می کنند و صدها فرهنگی در پی آن خبر راهی اداره ها و معطل شدن در آنجا شوند پرداختها را منظم نمی کنید و چرا پرداختها غیرنقدی است در حالی که پول نقد برای ما مفیدتر است.

علی احمدی پاسخ داد: با وزیر بازرگانی صحبت می کردم که آیا نمی شود بنی را که به فرهنگیان می دهیم نقدی باشد که میر کاظمی عنوان کرد پرداخت بن های غیر نقدی برای کنترل تورم است چرا که اگر پول نقد در اختیار مردم بگذاریم تورم بیشتر می شود.

وی ادامه داد: از طرفی اگر یارانه ها را حذف کنیم ... چون خبرنگارخبرگزاری مهر اینجاست ادامه صحبتم را نمی گویم چرا که عنوان کردن این موضوع در حضور خبرنگاران تبعات دارد. ضمن اینکه این بن ها در آموزش و پرورش موفق تر از سازمانها و اداره های دیگر توزیع می شود.

وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه پیگیر مشکلات مربوط به چگونگی پرداخت مزایای معلمان است گفت: تا آنجا که اجازه دهند مزایا را به شکل نقدی پرداخت می کنیم.

وی ادامه داد: در خصوص بوق و کرنا کردن مطالبات، حقوق و مزایا نیز به خدا قسم پی برده ام که مسائل مادی را نباید بگوییم ولی این خبرنگاران که دوستدار آموزش و پرورش هستند میکروفنهایشان را بیخ گلوی من می گذارند و می گویند بدهی چه شد؟ کسری چه شد؟ مطالبات چه شد؟

همان معلم ادامه داد: زمانی شما مطالبات را پرداخت می کنید که فرهنگی طلبکار مرده است و پول آن را باید خرج کفن و دفنش کنند.

علی احمدی نیز گفت: این هم استثنایی بوده و خداوند آن فرهنگی را رحمت کند.

به گزارش خبرنگار مهر یکی از مسئولان وزارت آموزش و پرورش در قسمتی از سخنان علی احمدی وی را از قرار گرفتن ضبط صوت خبرنگار مهر، مطلع کرد که وزیر آموزش و پرورش نیز با صدای بلند گفت: " اشکال ندارد هیچ راز مگویی در آموزش و پرورش نداریم".

در این مراسم برخی مسئولان آموزش و پرورش شهر تهران تلاش قابل توجهی برای قانع کردن معلمان به منظور عدم طرح مشکلات و مسائل خود در برابر وزیر به کار می بستند.