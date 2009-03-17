خدمت به مردم برای اعتلای مادی و معنوی ایران وظیفه همه است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استان کردستان، رئیس جمهور در آغاز جلسه استانی هیئت دولت در این استان تصریح کرد: امروز در دوره ساختن و اعتلای مادی و معنوی ایران ، وظیفه همه است که همچنان در کنار مردم و در خدمت به مردم و در تلاش برای پیشرفت مردم حضوری فعال و اثرگذار داشته باشیم.

دکترمحمود احمدی نژاد با قدردانی از مردم استان کردستان بخصوص سنندج به خاطراستقبال ازاعضای هیئت دولت اظهار داشت: حضور بزرگوارانه مردم به بهانه استقبال از خادمان موجب عزت ایران و همبستگی و مشوق خدمتگزاری است.

رئیس جمهور با اشاره به تقدیم هزاران شهید و جانباز از سوی مردم کردستان به خاطر تحمل فشارهای دشمنان میهن و اسلام گفت: سختی هایی که مردم کردستان برای دفاع از شرف، عزت و همبستگی ملی ایران متحمل شده اند در نوع خود کم نظیر است.

احمدی نژاد کردستان را دیار ایمان ، عاطفه ، عشق و مجاهدت و ایمان برشمرد که با عشق عمیق به پیامبر عزیز و آل پیامبر علیهم السلام همواره در خدمت ایران و استقلال ، عزت و فرهنگ میهن اسلامی بوده اند و خاطر نشان کرد : مردم زلال ، پاک، پرتلاش و پایبند به اعتقادات دینی ، آرمان های الهی و اهداف انقلاب در دفاع از حیثیت و شرف و عزت ایران مردانه ایستادند در حالی که طعم مظلومیت را هم می چشیدند.