سهام شرکتهای بیمه دولتی در فرصت مناسب عرضه شود

جواد فرشباف ماهریان در گفتگو با مهر در مورد خصوصی سازی شرکتهای بیمه دولتی گفت: خصوصی سازی سهام 3 شرکت بیمه دولتی به بخش خصوصی بخشی از اصلاح ساختار صنعت بیمه محسوب می شود.

رئیس شورایعالی بیمه یکی از پیش نیازهای اقتصاد آزاد را آزادسازی شرکتهای بیمه دولتی عنوان و پیش بینی کرد که سهام شرکتهای بیمه دولتی در زمان عرضه با استقبال مواجه شود.

وی با تاکید بر اینکه سهام شرکتهای بیمه باید در فرصت مناسب عرضه شود، افزود: این در حالی است که سهام شرکتهای دولتی پس از واگذاری سهام به بخش خصوصی از بسیاری از مقررات دست و پاگیر دولتی آزاد می شوند.

فرشباف ماهریان با اشاره به اینکه اساسنامه شرکتهای بیمه دولتی مشمول واگذاری سهام با مقررات فعلی منطبق شده است، افزود: فعالیتهای شرکتهای بیمه قابل واگذاری به تدریج با مقررات حاکم بر فعالیت شرکتهای بیمه خصوصی منطبق می شود.

وی در بیان نقش بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص واگذاری سهام شرکتهای بیمه دولتی بیان کرد: بیمه مرکزی در بحث حمایت از حقوق بیمه شدگان کنترلهای لازم را انجام خواهد داد.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران به کارگیری سازو کار بازار را با واگذاری سهام این شرکتها به نفع مشتریان این سیستم دانست و تصریح کرد: در این وضعیت بیمه مرکزی نیز نظارتهای بیشتری خواهد داشت تا شرکتهای بیمه به تعهدات خود در مقابل بیمه گزاران عمل کنند.