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۲۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۴:۰۷

در گفتگو با مهر اعلام شد:

استان فارس برای نوروز مشکل تامین بنزین ندارد

استان فارس برای نوروز مشکل تامین بنزین ندارد

شیراز - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت پخش فرآورده های نفتی استان فارس گفت: با تدابیر اندیشیده شده، در ایام نوروز استان فارس در بحث تامین سوخت به ویژه بنزین مشکلی نخواهد داشت.

عبدالله محبی در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز افزود: شرکت پخش فرآورده های نفتی استان فارس مانند سال قبل از آمادگی کاملی برای تامین سوخت شهروندان برخوردار بوده و برای تعطیلات نوروز موجودی بنزین فارس مناسب است.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته نیز در سطح کشور شرکت پخش فرآورده های نفتی استان فارس برتر شناخته شد و امسال نیز امیدواریم این موقعیت را حفظ کنیم، افزود: 10اکیپ نظارتی در راه های ارتباطی استان و همچنین در سطح شهر شیراز مستقر بوده و بر نحوه توزیع سوخت در جایگاه ها نظارت خواهند داشت.

مدیر عامل شرکت پخش فرآورده های نفتی استان فارس تصریح کرد: برای ایام نوروز 400 نفتکش بنزین مصرفی استان را تامین می کنند ضمن اینکه جایگاه های بنزین استان نیز برای ایام تعطیلات بازسازی و آماده سازی شده اند از این رو آمادگی تامین سوخت تمام مسافران نوروزی را داریم.

کد مطلب 850408

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