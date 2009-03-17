استان فارس برای نوروز مشکل تامین بنزین ندارد

عبدالله محبی در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز افزود: شرکت پخش فرآورده های نفتی استان فارس مانند سال قبل از آمادگی کاملی برای تامین سوخت شهروندان برخوردار بوده و برای تعطیلات نوروز موجودی بنزین فارس مناسب است.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته نیز در سطح کشور شرکت پخش فرآورده های نفتی استان فارس برتر شناخته شد و امسال نیز امیدواریم این موقعیت را حفظ کنیم، افزود: 10اکیپ نظارتی در راه های ارتباطی استان و همچنین در سطح شهر شیراز مستقر بوده و بر نحوه توزیع سوخت در جایگاه ها نظارت خواهند داشت.

مدیر عامل شرکت پخش فرآورده های نفتی استان فارس تصریح کرد: برای ایام نوروز 400 نفتکش بنزین مصرفی استان را تامین می کنند ضمن اینکه جایگاه های بنزین استان نیز برای ایام تعطیلات بازسازی و آماده سازی شده اند از این رو آمادگی تامین سوخت تمام مسافران نوروزی را داریم.