طولانی ترین قنات جهان احیا می شود

سیدغلامرضا طبایی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: این قنات به دلیل سرازیر شدن فاضلابهای بیمارستانی، خانگی و صنعتی از دو دهه قبل به سمت نابودی پیش می رفت اما در سفر دوم هیئت دولت به استان یزد و تصویب 10 میلیارد ریال اعتبار برای احیا آن،‌ به زودی عملیات لایروبی و بازسازی این قنات قدیمی آغاز می شود.

وی افزود: قنات زارچ در صورت لایروبی و بازسازی می تواند 50 لیتر در ثانیه آبدهی داشته باشد و این میزان برای بخش کم آبی نظیر زارچ امیدبخش خواهد بود.

این مسئول، میزان آبدهی کنونی این قنات را 20 لیتر در ثانیه اعلام و خاطرنشان کرد: آب این قنات در گذشته صرف امور کشاورزی منطقه می شد اما در سالهای اخیر آب آن به منطقه زارچ نمی رسد.

قنات زارچ با بیش از سه هزار و 500 سال قدمت در سال 1382 در فهرست آثار ملی به ثبت رسید و هم اکنون می تواند به عنوان جاذبه ای گردشگری در استان یزد مطرح شود.

طبایی یادآور شد: این قنات که حدود 83 کیلومتر طول و دارای دو هزار و 115 حلقه چاه است، دارای سه شاخه شور، شیرین و ابراهیم خویدکی بوده که در حال حاضر تنها شاخه شور آن فعال است.

وی عنوان کرد: اگر عملیات بازسازی و لایروبی با سرعت آغاز نشود، شاخه شور این قنات نیز به زودی خشک خواهد شد.

زارچ تنها بخش شهرستان یزد است که در غرب این شهرستان واقع شده و هم اکنون حدود 17 هزار نفر جمعیت دارد.