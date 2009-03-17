بررسی اعتبارات عمرانی بخش صنعت و معدن در مرکز پژوهشها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز پژوهشهای مجلس، دفتر مطالعات انرژی صنعت و معدن این مرکز که اعتبارات عمرانی بخش صنعت و معدن را بررسی کرده است، خاطرنشان کرد که دولت در لایحه بودجه سال 88 بودجه عمرانی فصل صنعت و معدن را معادل 6 میلیون و 104 هزارو 385 میلیون ریال در نظر گرفته است که این امر به مفهوم انقباض حدود 77 درصد نسبت به برآورد قانون بودجه سال جاری برای سال 88 است.

مرکز پژوهشها افزود: در صورتیکه کاهش بودجه با رویکرد اولویت بندی طرحها و به پایان رساندن هر چه سریع تر طرحهای با پیشرفت فیزیکی بالای 80 درصد یا طرحهای مهم انجام شود، موجب کاهش حجم طرحهای نیمه تمام و به ثمر رسیدن برخی طرحهای مهم خواهد شد، اما اگر رویکرد اتخاذ شده کاهش حجم بودجه همه طرحها و بدون اولویت بندی طرحهای مهم یا با پیشرفت فیزیکی بالا باشد ( که این رویکرد در لایحه بودجه مشاهده می شود)، پیامد اصلی این حرکت دولت، به اتمام نرسیدن طرحها و افزایش تعداد طرحهای نیمه تمام و افزایش هزینه سربار اجرای طرحها و زیان ناشی از بهره برداری به موقع آنها خواهد بود.

از سوی دیگراضافه شدن برنامه های استانی به طرحهای ملی بدون طرح خاص و مشخص، شفافیت بودجه را به شدت کاهش می دهد، به همین منظور پیشنهاد می شود که اعتبارات ملی و استانی فصل صنعت و معدن با هم در نظر گرفته شده و با توجه به اهمیت هر یک از طرحها در اعتبارات عمرانی پیش بینی شده در قانون بودجه سال 87 بین طرحهای مهم و استانی تقسیم شود.