تاکید علی آبادی بر رفع تنگناهای مالی فدراسیونها/المپیک تنها ضعف ورزش87

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی آبادی که درسمینار مشترک مسئولان سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک با روسای فدراسیون‌های ورزشی به منظور ارائه گزارش نهایی عملکرد ورزش کشور درسال 87 در آکادمی کمیته ملی سخن می گفت، ضمن قدردانی از یکسال تلاش مسئولان اجرایی ورزش کشور، کمبود بودجه را عمده ترین مشکل فدراسیونهای ورزشی عنوان کرد و اذعان داشت : سازمان تربیت بدنی با جذب اعتبارات بیشتر بتواند دغدغه اصلی فدراسیونها را مرتفع کند.

وی با اشاره به عملکرد سازمان تربیت بدنی درسال 87 تصریح کرد : بهرحال در برخی برنامه ها، کارها آن طورکه انتظار داشتم به نتیجه نرسید که بخشی از آن به خاطرمحدودیت‌های مالی بود که امیدوارم با کمک های دولت درسال آینده از این نظر با مشکلات کمتری روبرو باشیم.

رئیس سازمان تربیت بدین اضافه کرد : درسالی که گذشت بودجه ورزش هزار درصد افزایش داشت، البته همچنان دربسیاری امور با کمبود بودجه روبرو هستیم ولی باید تلاش کنیم منابع را به گونه ای تقسیم کنیم که پاسخگوی نیاز تمامی بخش ها باشد و ما هم امسال سعی کردیم بودجه را در بین بخش‌های ورزشی عادلانه تقسیم کنیم.

وی عملکرد ورزش در سال گذشته را در مجموع مطلوب ارزیابی کرد و المپیک را تنها نقطه ضعیف عملکرد ورزش کشوردانست و یادآورشد: به اعتقاد من در سال 87 ورزش کشوررشد مناسب و حرکت روبه جلویی درتمامی بخش ها داشته وتنها درالمپیک با بدشانسی روبرو شدیم . متاسفانه کشتی در المپیک نتوانست انتظارات را برآورده کند ولی در سایررشته های ورزشی علیرغم کمبود منابع و اعتبارات مالی موفقیت های خوبی بدست آمد که جای تقدیر دارد.

در این سمینار ابتدا کیومرث هاشمی معاون سازمان و رئیس مرکز توسعه ورزش قهرمانی گزارشی از عملکرد ورزش کشور در سال 87 را ارائه کرد. در ادامه بهرام افشارزاده گزارشی از فعالیت های کمیته ملی المپیک و شرکت تیم های ملی کشورمان در رویدادهای آسیایی و المپیک و سپس حسن میرزاآقابیک به ارائه گزارشی از آمادگی کشورمان برای برگزاری دومین دوره بازیهای کشورهای اسلامی را ارائه کردند.

در ادامه محمد نوحی رئیس فدراسیون ورزشهای رزمی واحمد دنیا مالی رئیس فدراسیون قایقرانی به تشریح عملکرد این دو فدراسیون پرداختند ضمن اینکه علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال بصورت تصویری گزارشی ازعملکرد یکساله این فدراسیون را به حاضران ارائه کرد.