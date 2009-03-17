براون خواستار گفتگوی ایران و آمریکا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتص، "گوردون براون" که در کنفرانس لندن سخن می گفت با اشاره به اینکه پیشنهاد "باراک اوباما" به ایران برای آغاز مذاکره در مورد پرونده هسته ای این کشور فرصت مناسبی برای پایان دادن به منازعات است، گفت : ایران باید این پیشنهاد را بپذیرد و در غیر این صورت باید منتظر تحریمهای بیشتری از سوی غرب باشد.

براون در ادامه با بازگشت به ادعاهای بی اساس و ثابت نشده غرب علیه برنامه صلح آمیز هسشته ای ایران، افزود : اقدام ایران برای غنی سازی اورانیوم مورد انتقاد بوده و بعنوان گامی برای دستیابی به سلاح هسته ای ارزیابی می شود.

براون در ادامه ادعاهای خود گفت : ایران باید به هر حال به قوانین بین المللی عمل کرده و برنامه هسته ای اش را متناسب با خواسته های آژانس انرژی اتمی پیش ببرد، چرا که خودداری از این اقدام موجب تسریع در اعمال تحریمها علیه تهران خواهد شد.

به گزارش مهر، هر چند آمریکا با رئیس جمهور جدید خود دائم سخن از تمایل برای مذاکره با ایران و تغییر رویکرد واشنگتن در برابر تهران می راند اما رفتار این کشور با سخنان مقامتش در این باره کاملا متفاوت است به نحوی که در هفته گذشته باراک اوباما تحریمهای آمریکا علیه ایران را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد.

