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۲۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۰:۵۳

بر اساس اعلام وزارت بهداشت/

دانشجویان خارجی علوم پزشکی ملزم به ارائه روادید تحصیلی شدند

دانشجویان خارجی علوم پزشکی ملزم به ارائه روادید تحصیلی شدند

فرصت زمانی برای ارائه روادید تحصیلی معتبر برای دانشجویان خارجی علوم پزشکی از سوی مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت در اطلاعیه ای اعلام کرد کلیه دانشجویان غیر ایرانی اعم از بورسیه، غیر بورسیه، کنکوری و... جهت ادامه تحصیل باید نسبت به اخذ گذرنامه، ویزا و روادید تحصیلی معتبر اقدام کنند.

این دانشجویان فرصت دارند حداکثر تا تاریخ 31 اردیبهشت ماه سال 88 روادید تحصیلی معتبر خود را به کارشناس مربوط در اداره کل امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی ارائه کنند.

بر اساس اطلاعیه مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت در صورت عدم ارائه روادید معتبر از ادامه تحصیل این دسته از دانشجویان جلوگیری به عمل خواهد آمد و هرگونه مشکلات آموزشی و رفاهی به عهده دانشجویان خواهد بود.

دانشجویان غیر ایرانی برای کسب روادید تحصیلی می توانند به دفتر سرپرستی امور دانشجویان غیر ایرانی دانشگاههای علوم پزشکی که در آن تحصیل می کنند، مراجعه کنند.

کد مطلب 850439

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