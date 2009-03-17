برگشت تسهیلات مسکن به روستاییان باید فرهنگسازی شود

به گزارش خبرنگار مهر در کاشمر محمد شوکتیان ظهر سه شنبه در جلسه شورای مسکن کاشمر افزود: یکی از دغدغه های امام در ابتدای پیروزی انقلاب بحث مسکن بود و به همین دلیل بعد از گذشت 9 روز از رأی آری مردم به جمهوری اسلامی دستور تشکیل حساب 100 را صادر کردند.

شوکتیان با اشاره به فعالیتهای بنیاد مسکن در چند سال اخیر از همکاری بانکهای عامل تشکر کرد و افزود: با توجه به خشکسالی های پیاپی و سرمازدگی و بروز مشکلاتی برای روستائیان، بنیاد مسکن پیگیر استمهال وامهای روستائیان شده است.

وی با تأکید بر لزوم فرهنگسازی به منظور برگشت تسهیلات گفت: از آنجا که روستائیان اغلب مذهبی و معتقد هستند می توان با فرهنگسازی مناسب مشکل را حل کرد کما اینکه در برخی شهرستان ها همچون نیشابور کمیته ای به همین منظور شکل گرفته و روستائیان را توجیه می کند که در صورت عدم بازپرداخت اقساط وام ها خانه آنان غصبی است و این روند موجب توقف سیاست دولت در پرداخت تسهیلات می شود.

شوکتیان به حمایتهای دولت اشاره کرد و اظهار داشت: بیش از 99 درصد تسهیلاتی که توسط بانکها پرداخت شده است از محل یارانه ای است که دولت پرداخت کرده و نه از محل اعتبارات خود بانکها.

وی بر لزوم جذب اعتبارات تأکید کرد و گفت: در سالهای 84 تا 86 ما موفق به جذب صد درصد اعتبارات شدیم ولی در جذب اعتبارات سال 87 که دی ماه ابلاغ شده است چند استان از جمله خراسان رضوی عملکرد خوبی نداشته اند و لذا ما نمی توانیم افراد متقاضی را به بانکها معرفی نکنیم ولی ممکن است بانکها بنا به دلایل خودشان از انعقاد قرارداد خودداری کنند.

مدیرکل بنیاد مسکن استان خراسان رضوی با اشاره به قرار گرفتن برخی منازل روستائیان در خارج از محدوده طرح هادی گفت: تا قبل از اصلاح قانون دهیاری ها صدور پروانه با معرفی دهیار توسط بخشدار انجام می شد ولی به تازگی ملزم شده اند که قبل از صدور پروانه از بنیاد مسکن نیز استعلام کنند.

وی تصریح کرد: اگر بنیاد مسکن پروانه ای خارج از محدوده صادر کرده است ما باید پاسخگو باشیم ولی اگر از بنیاد مسکن استعلامی صورت نگرفته کاری از دست ما برنمی آید.

شوکتیان ادامه داد: ابزار قانونی لازم وجود دارد و همه باید تمکین کنند زیرا با قانون جدید دیگر پروانه ای خارج از محدوده صادر نخواهد شد.

وی در پاسخ به بخشدار مرکزی کاشمر مبنی بر اینکه برخی از منازل ساخته شده در خارج از محدوده دارای مجوز مهندس ناظر بنیاد هستند، خاطرنشان کرد: بحث نظارت بر ساخت و ساز ربطی به محدوده و خارج از محدوده ندارد و از تاریخ ابلاغ قانون نظام مهندسی، نظارت نظام مهندسی بر نوع ساخت است و نه بر محدوده ساخت و ناظر در واقع نظارت می کند که ساخت و ساز در چارچوب استانداردهای فنی انجام شود.

مدیرکل بنیاد مسکن استان خراسان رضوی به اعتبارات این بنیاد اشاره کرد و گفت: از 9 میلیارد بودجه ای که قرار بوده در فروردین 85 در اختیار ما قرار بگیرد سه میلیارد در فروردین 86 و شش میلیارد را دوماه پیش پرداخت کرده اند که بلافاصله پس از پرداخت به حساب دیون پروژه ها اختصاص یافته است.

وی به حساب صد حضرت امام (ره) اشاره کرد و ادامه داد: بنیاد مسکن برای تقویت این حساب، کارهای انتفاعی را مانند بنیاد بتن شروع کرده که درآمدش را به حساب صد امام واریز می کند.

شوکتیان ادامه داد: سه نوع مسکن روستائی، حمایتی و آزاد داریم که مسکن آزاد را به فروش رسانده و سودش را به مسکن حمایتی تزریق می کنیم.

شفیعی رئیس اداره آب و فاضلاب روستایی کاشمر نیز در این جلسه گفت: با توجه به اینکه شبکه آب روستاها از عمر زیادی برخوردار است و اغلب فرسوده هستند بنابراین می طلبد که بهسازی و اجرای طرحهای روستایی با هماهنگی بیشتری بین بنیاد مسکن و اداره آب و فاضلاب روستایی انجام شود.

وی افزود: در اجرای طرح توسعه روستایی نیز باید موضوع آب مورد نیاز لحاظ شود تا وقتی خانه ها ساخته می شود مردم مشکلی از این بابت نداشته باشند.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کاشمر نیز در این جلسه از صدور چهار هزار جلد سند مالکیت روستائیان در سال جاری خبر داد و گفت: یکی از مشکلات ما حجم بالای کار می باشد زیرا برای صدور یک سند، هجده امضاء لازم است.

رجائی کمبود نیروی متخصص و عدم استقبال گرم روستائیان را از دیگر مشکلات دانست و گفت: شوراهای روستائی و دهیاری ها باید روستائیان را جهت سنددار کردن املاک خود توجیه و ترغیب کنند که متأسفانه در این موضوع شاهد کم کاری هستیم.

در ادامه این جلسه رئیس بانک ملی مرکزی کاشمر گفت: بانک ها در شش ماهه دوم سال با کمبود منابع مواجه هستند و در بخش مسکن روستائی با توجه به اینکه کسانی که قبلاً وام گرفته اند اقساط خود را پرداخت نمی کنند این مشکل ملموس تر است.

مشکلات موجود در بانکها به دلیل عدم بازپرداخت وامهاست

بختیاری افزود: به تازگی که برای بازپرداخت وام ها توسط روستائیان اقدام کرده ایم می گویند ما هیچ درآمدی نداریم و به ما گفته اند این وام ها را دولت می خواهد بپردازد.

وی با بیان اینکه ما موقع پرداخت تسهیلات ضامن ها را به صورت زنجیر وار قبول کرده ایم، تصریح کرد: در حال حاضر اگر بخواهیم اقدام قانونی انجام دهیم باید برای کل روستا آن اجرائیه را صادر کنیم.

رئیس بانک ملی مرکزی کاشمر با بیان اینکه بانک یک بنگاه اقتصادی است، گفت: دولت پولی در اختیار بانکها قرار نمی دهد و ما باید سپرده های خود را به صورت وام پرداخت کنیم که تاکنون بیش از این میزان پرداخت شده است و لذا ما اکنون به بانک مرکزی بدهکاریم و در حالی که ما وام را با سود 12 درصد پرداخت می کنیم بانک مرکزی 34 درصد جریمه می گیرد.

وی خواستار فرهنگسازی در روستاها شد و اظهار داشت: باید روستائیان توجیه شوند که اگر بانک ها به مشکل خورده اند به دلیل عدم برگشت اقساط است.

بختیاری ابراز امیدواری کرد با جذب منابع جدید از محل فروش اوراق مشارکت امکان پرداخت وام به کسانی که پرونده تشکیل داده اند و نیز به متقاضیان مسکن مهر فراهم شود.

در پایان این جلسه، پوریان به عنوان رئیس جدید بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان کاشمر معرفی و از زحمات شش ساله مرادیان در این سمت تقدیر شد.