منشاء مخالفت با طرح جامع ترافیک تهران سلیقه ای است

به گزارش خبرگزاری مهر مهندس حجت الله بهروز با اعلام این مطلب اظهارکرد: شاخصی که بیشترین تاثیر را بر روی ترافیک بر جای گذاشته، افزایش روز افزون تعداد خودروها واستفاده بی رویه از این وسیله است چرا که مردم دست و دلبازانه سوخت مصرف می کنند و همین امر تقاضای سفرهای کاذب را به وجود آورده است.

وی افزود: چرا هفت میلیون خودرو در پاریس چندان مشکلی برای این شهر به وجود نمی آورند اما سه میلیون خودرو در تهران این چنین مشکل می آفرینند هر چند حتی در پاریس هم ایستگاهها و قطارهای مترو شلوغند.

مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران با طرح این پرسش که چرا وقتی قیمت انواع و اقسام نیازهای روزانه گران می شود کسی اعتراض نمی کند اما به سوخت که می رسد محاسبات به هم می ریزد و همه معترض می شوند تصریح کرد: سوخت گران می تواند جذابیت سفرهای کاذب را کاهش دهد در حالی که این تصمیمگیری خارج از اراده و اختیار مدیریت شهری است.

وی با اشاره به اینکه تضاد تصمیمات ملی با تصمیمات محلی مشکل ساز می شود اضافه کرد: در حالی که حاضریم برای مصرف 10 میلیون لیتر بنزین روزانه در تهران یارانه بپردازیم حاضر نیستیم اعتبارات مصوب اتوبوسرانی و متروی تهران را پرداخت کنیم.

بهروز با بیان اینکه در زمینه خروج خودروهای فرسوده شاهد دوگانگی هستیم خاطرنشان کرد: در جاده های بین شهری برای عدم تردد اتوبوسهای قدیمی و فرسوده سختگیری می شود در صورتی که در سطح شهر توجهی به این موضوع نمی شود و اتوبوسهای مستعمل و آلاینده تعویض نمی شوند.

وی با ذکر این موضوع که از هر دستگاه خودرویی که وارد شبکه معابر شهری می شود هزینه های مختلف از جمله نوسازی دریافت می شود اما این پولها هیچگاه در زمینه خروج خودروهای فرسوده صرف نمی شود گفت: آلمان با 50 میلیون خودرو ترافیک منظمی دارد چون حمل و نقل عمومی را مورد توجه جدی قرار داده است.

مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک با تاکید بر اینکه نکته این جاست که اگر می خواهیم یارانه بپردازیم چرا به بهای آلوده سازی شهر، تضییع حقوق شهروندان، تحمیل هزینه های درمانی و اتلاف وقت ایشان بذل و بخشش می کنیم اظهارداشت: با استفاده از خودرو شخصی در سطح شهر به واقع حقوق سایر شهروندان تضییع می شود.

بهروز چرخه اقتصاد حمل و نقل شهری را ناسالم دانست و افزود: در زمان اوج سفرهای درون شهری باید زمان سفر را از طریق روشهایی از جمله تفاوت در ساعات کار بانکها، مدارس و دانشگاهها مدیریت کنیم.

وی در ارتباط با طرح جامع حمل و نقل و ترافیک تهران که به منظور بررسی و تصویب در شورای عالی ترافیک معطل مانده تصریح کرد: متاسفانه به دلیل وجود فضای عدم اعتماد این طرح تا کنون به تصویب نرسیده است.

بهروز در پایان با تاکید بر اینکه منشاء مخالفت با طرح جامع ترافیک تهران موضوعات سلیقه ای است نه مباحث منطقی و علمی اضافه کرد: فراموش نکنیم در هر صورت تصویب این طرح بسیار بهتر از بلاتکلیفی موجود است چون در صورت تصویب مردم می دانند چه موضوعی را ازچه کسی انتظار داشته باشند و مطالبه کنند.