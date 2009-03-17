لایحه دولت دو ایراد مهم داشت / تائید نظر مجلس توسط شورای نگهبان

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی صبح سه شنبه در کنفرانسی خبری که محور آن را مسائل مربوط به بودجه سال 88خواند ، گزارشی از عملکرد مجلس در روند تصویب بودجه ارائه کرد.

وی با اشاره به مدل های گوناگون تدوین تصویب بودجه در کشورهای مختلف، گفت: طبق قانون جمهوری اسلامی ایران دولت بودجه را تهیه و تنظیم می کند و مجلس در تصویب آن می تواند در قالب قوانین مادر آن را اصلاح کند.

رئیس مجلس خاطر نشان کرد: این روندی است که در 30 سال گذشته در کشور انجام شده و مورد تایید شورای نگهبان نیز قرار گرفته است.

لاریجانی کاهش قیمت نفت و بر اساس آن کاهش 50 درصدی درآمد نفتی کشور را ویژگی شاخص بودجه سال 88 خواند ونحوه برداشت از آثار بحران اقتصادی بین المللی را از دیگر ویژگی آن برشمرد.

وی همچنین عدم در نظر گرفتن ردیف های مستقل برای بسیاری از موارد هزینه ای بودجه و فقدان عنصر پیش بینی پذیری را به عنوان دو ایراد مهم لایحه دولت برشمرد.

رئیس مجلس خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه لایحه هدفمند کردن یارانه ها هنوز به تصویب مجلس نرسیده است باید وضعیت بودجه در شرایط نفی و اثبات آن پیش بینی می شد.

لاریجانی ادامه داد: لایحه بودجه 88 در عدم قطعیت تحقق برخی درآمدهای مالیاتی اشکال داشت و پیش بینی های دولت برای برداشت از حساب ذخیره ارزی و استفاده از ظرفیت های سود سهام با توجه به آثار کاهش قیمت نفت می توانست مشکلاتی را به سال 89 منتقل کند.

رئیس مجلس همچنین با اشاره به کاهش ردیف های بودجه به 39 ردیف در لایحه دولت که دست مجری را برای جابجایی ردیف ها باز می گذاشت، آن را مغایر با اصول 52، 53 و 55 قانون اساسی خواند و یادآور شد که مجلس بر این اساس ردیف ها را افزایش داد.

لاریجانی بر ضرورت قانونمداری در اجرای لایحه بودجه تاکید کرد.