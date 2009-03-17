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۲۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۶:۱۲

آغاز فعالیت غیررسمی کمیته های زیرمجموعه ستاد انتخابات خراسان رضوی

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی اجتماعی استانداری خراسان رضوی گفت: کمیته های زیرمجموعه ستاد انتخابات استان از جمله کمیته اطلاع رسانی و تدارک و پشتیبانی فعالیت غیررسمی خود را در قالبهای گذشته آغاز کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد قهرمان رشید ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: برای برگزاری هرچه بهتر انتخابات دهمین دوره ریاست محترم جمهوری در استان، اقدامات لازم صورت گرفته و نوید انتخاباتی سالم را به مردم شریف استان می دهیم.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خراسان رضوی با اشاره به برگزاری جلسات آموزشی متعدد برای فرمانداران و بخشداران در خصوص انتخابات گفت: از هم اکنون اقدامات شناسایی معتمدین و انسانهای حائز شرایط قانونی در محلات آغاز شده است.

وی ضمن دعوت از حضور مردم فهیم و دارای شعور سیاسی بالای استان در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران افزود: مردم شریف خراسان رضوی بار دیگر به دشمنان نشان خواهند داد که همواره در موضع حمایت از جمهوری اسلامی ایران و نظام اسلامی بر خواهند آمد.

کد مطلب 850458

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