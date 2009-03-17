انتقاد استاندار قم از کیفیت نان در استان قم

به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمد ناظمی‌اردکانی در مراسم تجلیل از نانوایان برتر استان قم که در سالن معصومیه ‏استانداری برگزار شد طی سخنانی ضرورت ارتقاء کیفیت نان در شهر قم را متذکر شد و گفت: متأسفانه در حال حاضر به دلایل متعدد شاهد ‏اسراف و دور ریخته شدن نان هستیم که امیدواریم با تلاش و زحمات دست اندرکاران و قشر نانوایان شاهد ارتقاء کیفیت نان باشیم. ‏



وی در ادامه قیمت کنونی نان را تامین کننده نیازها و زحمات قشر نانوایان ندانست و بطور تلویحی خواستار افزایش قیمت نان شد. ‏

استاندار قم تاکید کرد: درخصوص قیمت نان باید بگونه‌ای برنامه ریزی شود تا قیمت آن متناسب با ارزش نان و زحمت نانوایان باشد. ‏



ناظمی اردکانی در ادامه ‌یادآور شد: دستمزد کارگران نانوایی‌ها نیز باید به نحوی تامین شود. ‏



استاندار قم در بخش دیگری از سخنانش ضمن قدردانی از زحمات قشر نانوایان استان قم خاطر نشان کرد: بحمدالله جلسات متعدد در ‏خصوص ارتقاء کیفیت نان در استان برگزار شده است و تمامی‌دستگاه‌های ذیربط تلاش خواهند کرد تا این مهم اتفاق بیافتد. ‏



در این مراسم همچنین علی نیکان قمی‌فرماندار قم ضمن قدردانی از زحمات قشر نانوایان استان بر ضرورت ارتقاء کیفیت نان تاکید کرد. ‏



اکبر زارعی سرپرست اجرایی تعزیرات آرد و نان استان قم نیز ضمن ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته خاطر نشان کرد: برگزاری ‏جلسات متعدد در خصوص ارتقاء کیفیت نان با حضور مسؤولان استانی، مبارزه با قاچاق آرد دولتی، افزایش بازرسی‌ها، تامین نان اصناف و... ‏از جمله اقدامات تعزیرات در یک سال جاری بوده است. ‏

وی از کشف 90 تن آرد قاچاق توسط عوامل انتظامی‌و بازرسین تعزیرات خبر داد. ‏



در پایان این مراسم نیز از 5 تن از پیشکسوتان قشر نانوای استان قم به نام‌های آقای حمید علی عسکری، حسین باقری، عباس عزیزی، ‏حسین خوشرفتار و اسماعیل مشهدی تقی ملکی و همچنین 20 متصدی نانوایی برتر استان با اهداء لوح و هدایایی تجلیل شد.‏