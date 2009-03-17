انتقاد استاندار قم از کیفیت نان در استان قم

به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمد ناظمیاردکانی در مراسم تجلیل از نانوایان برتر استان قم که در سالن معصومیه استانداری برگزار شد طی سخنانی ضرورت ارتقاء کیفیت نان در شهر قم را متذکر شد و گفت: متأسفانه در حال حاضر به دلایل متعدد شاهد اسراف و دور ریخته شدن نان هستیم که امیدواریم با تلاش و زحمات دست اندرکاران و قشر نانوایان شاهد ارتقاء کیفیت نان باشیم.
وی در ادامه قیمت کنونی نان را تامین کننده نیازها و زحمات قشر نانوایان ندانست و بطور تلویحی خواستار افزایش قیمت نان شد.
استاندار قم تاکید کرد: درخصوص قیمت نان باید بگونهای برنامه ریزی شود تا قیمت آن متناسب با ارزش نان و زحمت نانوایان باشد.
ناظمی اردکانی در ادامه یادآور شد: دستمزد کارگران نانواییها نیز باید به نحوی تامین شود.
استاندار قم در بخش دیگری از سخنانش ضمن قدردانی از زحمات قشر نانوایان استان قم خاطر نشان کرد: بحمدالله جلسات متعدد در خصوص ارتقاء کیفیت نان در استان برگزار شده است و تمامیدستگاههای ذیربط تلاش خواهند کرد تا این مهم اتفاق بیافتد.
در این مراسم همچنین علی نیکان قمیفرماندار قم ضمن قدردانی از زحمات قشر نانوایان استان بر ضرورت ارتقاء کیفیت نان تاکید کرد.
اکبر زارعی سرپرست اجرایی تعزیرات آرد و نان استان قم نیز ضمن ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته خاطر نشان کرد: برگزاری جلسات متعدد در خصوص ارتقاء کیفیت نان با حضور مسؤولان استانی، مبارزه با قاچاق آرد دولتی، افزایش بازرسیها، تامین نان اصناف و... از جمله اقدامات تعزیرات در یک سال جاری بوده است.
وی از کشف 90 تن آرد قاچاق توسط عوامل انتظامیو بازرسین تعزیرات خبر داد.
در پایان این مراسم نیز از 5 تن از پیشکسوتان قشر نانوای استان قم به نامهای آقای حمید علی عسکری، حسین باقری، عباس عزیزی، حسین خوشرفتار و اسماعیل مشهدی تقی ملکی و همچنین 20 متصدی نانوایی برتر استان با اهداء لوح و هدایایی تجلیل شد.
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