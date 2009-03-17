پرونده جنبش پاپ در "خردنامه" همشهری

به گزارش خبرنگار مهر، شماره جدید "خردنامه" با گزارشی از بزرگداشت روز جهانی فلسفه آغاز میشود و در ادامه میپردازد به مجموعه مطالبی در بخشهای اسلام، فلسفه، نظریه، گزارش مؤلف، گپ و گفت، کتاب، اخبار کوتاه و یادداشت.
پرونده این شماره اختصاص یافته به جنبش پاپ با مطالبی چون سنجش خرد پاپ، به نظر هیوم دانش با حبس در دانشگاه به بازندهای بزرگ بدل شده است، به نظر جان دیویی مخاطبان هنر پاپ زمانی چشمانشان را باز میکنند که شگفتزده شوند، هنر و ادبیات پاپ آمریکا، سینمای پاپ، ادبیات عامهپسند ایرانی، وبلاگ ایرانی، پانک، جنایینویسی و ...
شماره 29 ماهنامه فرهنگی "خردنامه" همشهری" ویژه بهمن و اسفند 87 با سردبیری سیدباقر میرعبداللهی در 164 صفحه به قیمت 1000 تومان منتشر شده است.
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