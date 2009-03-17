به گزارش خبرنگار مهر در قم، جواد جودکی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به فرارسیدن ایام نوروز و آغاز سفرهای نوروزی‌، ‏شهر قم آماده استقبال از مسافرین نوروزی می‌باشد که در همین راستا شهرداری قم نیز از ماههای گذشته با برگزاری جلسات مختلف و ‏برنامه‌ریزی‌، آماده خدمت رسانی به زائرین حضرت معصومه(س) و مسجد مقدس جمکران است.‏



وی به برنامه‌های شهرداری قم در بخش خدمات عمومی و رفاهی زائرین اشاره کرد و افزود: در بخش خدمات عمومی ‌و رفاهی شهرداری قم ‏نسبت به آماده سازی 140 بوستان شهری، اختصاص 10 بوستان بزرگ شهری جهت اسکان و اقامت مسافران نوروزی‌، آماده سازی ‏پارکینگ بستر رودخانه‌، عرضه میوه در 53 نقطه سطح شهر‌، توزیع پاکت زباله‌، استقرار اکیپ‌های عملیاتی حریق و نجات در اماکن حساس‌، ‏استقرار تانکرهای آب شیرین در بوستان‌ها‌، سرویس دهی پارک سوارهای شمالی‌، جنوبی و جمکران به مسافرین و افزایش سرویس‌های ‏بهداشتی در سطح شهر و بوستان‌ها اقدام خواهد کرد. ضمن اینکه ناوگان تاکسیرانی و اتوبوسرانی شهرداری نیز به صورت شبانه روزی ‏جهت رفاه حال شهروندان و مسافرین آماده می‌باشد.‏



معاون شهردار قم افزود: کلیه نیروهای خدمات شهری جهت نظافت بی وقفه و مستمر درایام نوروز درحالت آماده باش می‌باشد. همچنین ‏ساماندهی تابلوهای مربوط به علائم ایمنی‌، ترافیکی و راهنمائی ورانندگی‌، رنگ آمیزی جداول و پانلها‌، لکه گیری وآسفالت معابر‌، اختصاص ‏‏120 دستگاه خودروی سبک‌، نیمه سنگین و سنگین جهت پاکسازی و شستشوی المان‌ها‌، لایروبی انهار وخط کشی خیابان‌ها نیز از ‏برنامه‌های شهرداری بخش خدمات شهری است.‏



معاون خدمات شهری خاطر نشان کرد: شهرداری قم به منظور ایجاد نشاط و شادابی در بین زائرین و همشهریان نسبت به کاشت 30 هزار ‏گل فصلی و یک میلیون گلدان فصلی در بین بوستانهای سطح شهر و حاشیه معابر و شوارع اقدام کرده است.‏

