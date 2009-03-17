انقلاب اسلامی برای چالشهای جهان اسلام پاسخ دارد

وحدت اسلامی تنها با برگزاری نشست و همایش محقق نمی‌شود

حجت الاسلام دکتر احمد احمدی نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عالم اسلام گسترده است، البته هر قدر که یک عالم اعتقادی سیاسی گسترگی پیدا می کند به همان اندازه هم اختلافات چه از نوع فرهنگی چه عقیدتی و چه فقهی و کلامی بروز و ظهور می کند .

وی افزود: همین مسئله حجاب را به عنوان یک حکم قرآنی در نظر بگیریم که حدود هشت آیه قرآن به آن اختصاص دارد اما این امر میان زنان در تمام مناطق کشور و همچنین سراسر جهان با یکدیگر متفاوت است، پوششی که اصل آن اسلامی است میان بسیاری از مسلمانان با هم تفاوت دارد.

حجت الاسلام احمدی گفت: جهان اسلام باید در رابطه با مسائل اساسی وحدت داشته باشد و این امر می تواند عامل پیروزی مسلمانان در مسائل اساسی باشد که باید بر سر آن وحدت داشته باشیم، چرا که وحدت مهمترین عامل پیروزی مسلمانان است اگر مسلمانان متحد شوند، هیچ قدرتی نمی تواند آنها را شکست دهند.

وی با اشاره به نمونه همزیستی شیعیان و اهل سنت در ایران گفت: در ایران شیعه و سنی و همچنین پیروان سایر ادیان در کنار هم زندگی کرده و مشکلی خاصی نداریم، میلیونها نفر اهل سنت در این کشور به سر می برند این درحالی است که ما پشت سر آنها نماز می خوانیم اما آنها کمتر در مساجد ما حاضر شده و به امام شیعه اقتدا می کنند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: اگر سران کشورها دور اندیشی داشته باشند این اختلافها برطرف شده و همه در کنار هم توقف کرده و نقاط افتراق را حل می کنند.

نماینده مجلس شورای اسلام همچنین اظهار داشت: گردهمایی علمای مسلمانان برای رفع چالش ها می تواند تأثیرگذار باشد، ایده تقریب به همین علت به وجود آمده، تقریب زمانی عملی می شود که علما از جان و دل کار کنند.

حجت الاسلام احمدی گفت: در این همایشها گاهی افرادی شرکت می کنند که با نفوذ نیستند، برخی از آنها از کشورهایی آمده اند که مسئولان با آنها همکاری نمی کنند. باید توجه داشت که برگزاری نشستهای مختلف میان علما راه کار اصلی برای رفع افتراق و یکپارچه کردن جمعیت یک میلیاردی مسلمانان نیست.

جبهه متحد فرهنگی و سیاسی جهان اسلام در حال شکل‌گیری است

حجت الاسلام رضا غلامی رئیس مرکز پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با چالشهای پیش روی جهان اسلام اظهار داشت: به نظر می رسد پیروزی عظیم حماس در غزه و حرکتهای مردمی خودجوش، گسترده و در عین حال هوشمندانه ای که در حمایت مادی و معنوی از حماس و فلسطین در سراسر دنیای اسلام بوجود آمد ، حاکی از خروج دنیای اسلام از انفعال است. اعتقاد دارم تحقق آرمان بیداری اسلامی، که با پیروزی انقلاب اسلامی جان تازه گرفت ، دور از ذهن نیست و دنیای اسلام تا بیداری فاصله زیادی ندارد.

غلامی یادآور شد: ترویج گسترده ایران هراسی میان اعراب، از ترس غرب و برخی دولتهای عربی، از الهام بخشی انقلاب اسلامی در دنیای اسلام ناشی می شود.

رئیس مرکز پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی با اشاره به اینکه شکل گیری یک جبهه فرهنگی و سیاسی قوی در مقابل نظام استکبار در دنیای اسلام محسوس است یادآور شد: در گذشته تصور می شد هر حرکتی در دنیای اسلام بدون همراهی دولتها محکوم به شکست است اما در جنگ غزه شاهد بودیم که بخش قابل توجهی از ملتهای مسلمان، به ویژه نخبگان، با اتخاذ مواضعی کاملاً مغایر با مواضع دولتهای خود، به حمایت معنوی و مادی از مردم مظلوم فلسطین رو آوردند.

حجت الاسلام رضا غلامی با تأکید بر اینکه مسئله اصلی دنیای اسلام با غرب فرهنگی است گفت: مسلمانان قدرت فرهنگی دارند و اگر هم بخواهند در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی صاحب قدرت شوند و به پیشرفت حقیقی برسند، باید به فرهنگ خود که منبعث از منابع ناب و غنی اسلامی است تکیه کنند.

وی استدلال کرد: شاهد هستیم که هر روز بر شدت تهاجم فرهنگی غرب علیه مسلمانان به ویژه جوانان افزوده می شود. غرب به خوبی می داند تا زمانی که ایمان دینی در قلوب جوانان مسلمان وجود داشته باشد هیچ قدرت نظامی ، سیاسی و اقتصادی قادر به مقابله با آنها نیست، بنابراین با تمام توان سعی می کند با ترویج ابتذال یا شبهات عقیدتی ، ایمان دینی را از قلوب جوانان خارج کند.

رئیس مرکز پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی یادآور شد: امروز مسلمانان جهان می توانند با استفاده از فناوری های جدید ارتباطاتی به راحتی با هم ارتباط برقرار کنند و این ارتباطات علاوه بر رفع بسیاری از سوء تفاهمات و شبهات ذهنی و همچنین تألیف قلوب ، می تواند بستر ساز همکاریها و تعاملات جدی و مستمر مسلمانان با یکدیگر شود.

توجه جهان اسلام به آرمانهای بزرگ اختلافات کوچک را محو می‌کند

دکتر محمدعلی آذرشب استاد دانشگاه تهران و رئیس مرکز مطالعات فرهنگی ایران و عرب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: چالشهایی که در مقابل وحدت جهان اسلام وجود دارد بسیار است که در رأس آن چالشهای تاریخی قرار می گیرند. ما وارث تاریخی از درگیری های قومی، مذهبی و فرقه ای در جهان اسلام هستیم. در طول تاریخی متأسفانه به ویژه در قرون اخیر بعد از سقوط جهان اسلام به دست مغول و بیشتر استعمارگران شاهد اختلافات قومی، طایفه ای و فرقه ای بسیاری هستیم.

این استاد دانشگاه یکی دیگر ازاین چالش را فرهنگی توصیف کرد و اظهار داشت: جهان اسلام از سطح فرهنگی خوبی برخوردار نیست، یعنی مردم جهان اسلام کمتر مطالعه، بحث و تحقیق می کنند و عموماً روحیه تحقیق، بحث و مطالعه پایینی دارند، به همین جهت جهل در جهان اسلام وجود دارد و در سطح وسیعی گسترده است از این رو به جای اینکه بین گروه ها، قومیت ها و طوائف نزدیکی وجود داشته باشد، منازعه شکل گرفته است.

دکتر آذرشب تأکید کرد: این سطح فرهنگی پایین در جهان اسلام باعث شده بین شیعه و سنی اطلاعات کمتری رد و بدل شود، شیعیان از واقعیات اهل تسنن اطلاعات کمتری دارند و اهل تسنن نیز اطلاعات اندکی درباره اهل تشیع داشته و هر دو گروه تنها به مطبوعات و تبلیغات اکتفا کرده و این امر باعث اختلاف و بدبینی بین فرق اسلامی می شود.

رئیس مرکز مطالعات فرهنگی ایران و عرب تأکید کرد: چالش روانی از همه چالشها مهمتر بوده و ناشی از عقب ماندگی تمدنی تلقی می شود. عقب ماندگی تمدنی نیز خود مشکلات و عوارضی دارد که یکی از آنها پراکندگی و تجزیه است. بین اعضای جسد زنده ارتباطات ارگانیک وجود دارد اما اعضای جسد مرده از هم گسیخته اند. جسد جهان اسلام امروز از حیات اسلامی مطلوب برخوردار نیست.

وی استدلال کرد که جهان اسلام به گسیختگی دچار شده که خود از تبعات عقب ماندگی است و تا حیات واقعی اسلامی در کالبد جهان اسلام دمیده نشود این پراکندگی و از هم گسیختگی وجود دارد. از نظر روانی انسان عقب مانده به درگیری تمایل دارد تا نزدیکی و تفاهم. این مسئله روانی در تمام جوامع متمدن مشهود است که می خواهند با هم ارتباط برقرار کرده اما جوامع عقب مانده همواره به درگیری و اختلاف تمایل دارند.

استاد زبان و ادبیات عرب ادامه داد : بارزترین چالش جهان اسلام ، چالش قدرتهای حاکم است، ممکن است برخی این چالش را سیاسی بدانند اما چون سیاست جزء فرهنگ اسلام است، این چالش قدرتهای حاکم نامیده می شود. قدرتهای حاکم خواهان تفرقه جهان اسلام هستند، خواه قدرتهای خارج از جهان اسلام خواه قدرتهای منحرف داخل جهان اسلام از هر بهانه ای برای ایجاد اختلافات قومی یا فرقه ای استفاده می کنند و گاهی با پوشش دفاع از تشیع یا تسنن کتاب نوشته، اعلامیه و مقاله ارائه می دهند که باعث اختلاف می شود. مقام معظم رهبری چندی پیش به این مطلب اشاره کرده و فرمودند که ایجاد اختلاف میان امت اسلامی به عنوان دفاع از تشیع همان دفاع از آمریکا و صهیونیست است.

رئیس مرکز مطالعات فرهنگی ایران و عرب احیاگری را راه حل از بین بردن چالشهای جهان اسلام دانست و گفت: احیای جهان اسلام در این است که در مقابل جهان اسلام آرمانهای بزرگی قرار داده و امت اسلام را به سمت آن آرمانها حرکت دهیم، وقتی آرمانها بزرگ شوند اختلافات کوچک نمود پیدا نمی کنند، اختلافات حجم واقعی می یابند و این قدر حساسیت و تعصب بین گروه ها و مذاهب به وجود نمی آید.

وی گفت: اسلام سرشار از این آرمانها است، مقابله با اسرائیل، از سرگیری حرکت اسلامی، پیشرفت علمی، همکاری های عملی دانشگاهی که اگر تقویت شوند اختلافات قومی کوچک می شود و حجم واقعی خود را نشان می دهند.

اسلام عقل‌گرا مشکلات امروز جهان اسلام را بر نمی‌تابد

دکتر رسول رسولی پور رئیس مرکز گفتگوی ادیان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با چالشهای پیش روی جهان اسلام گفت: یکی از مشکلات جهان اسلام تفرق و جدایی است که بین کشورهای اسلامی وجود دارد، در جنگ غزه نمایان شد که بین کشورهایی که ادعا می کنند روی مسائل جهان اسلام حساس هستند و کشورهایی که رویکرد مناسبی در پیش گرفتند شکافهایی به وجود آمد.

وی افزود: درحال حاضر مهمترین و اصلی ترین مسئله ای که در جهان اسلام با آن رو به رو هستیم تفرق است و هرچه سریع تر باید در حل این معضل کشورهای اسلامی وحدت و انسحام خود را حفظ کرده تا حیات سیاسی، اجتماعی و تأثیر گذاری خود را در جهان تضمین کنند.

دکتر رسولی پور چالش دیگر جهان اسلام را قرائتهای نواندیشانه و به تعبیری لاابالی گرایانه از اسلام دانست و گفت: این تعابیر باعث می شود عده ای از این قرائتها سوء استفاده کرده و اسلام را به شکل دیگری غیر از آنچه که هست مطرح کنند. الهیات سکولار یک پروژه جهانی است و گریبان تحلیل و تفسیرهای اسلامی را هم گرفته است.

رئیس مرکز گفتگوی ادیان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلام تصریح کرد: چالش دیگری که در کنار سایر چالشها مورد توجه قرار می گیرند قرائتهای افراطی، جنگ طلبانه و خشونت آمیزی است که از اسلام ارائه می شود. نمونه های سیاسی آن چون القاعده طالبان و سایر گروه های تند رو هستند. فعالیتهای این گروه ها باعث می شود غربیها از این قرائتهای تند سوء استفاده کرده و اسلام را دینی خشن، غیرمنطقی و غیراخلاقی جلوه دهند.

وی یادآور شد: مسئله تفرق، قرائتهای سکولار و قرائتهای افراط گرایانه چالشهای جدی جهان اسلام هستند که رهبران جهان اسلام باید هرچه سریع تر این موضوعات را در قالب نشستهای مختلف حل کنند. در عین حال می توان فرصتهای مؤثری بسیاری هم ایجاد کرد.

رسولی پور تأکید کرد: به همت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهایی که دغدغه دین داشته و دلسوز اسلام هستند می توان اسلام ناب محمدی، حقیقی، منطقی و عقل گرا را که طبیعیتا در آن مکتب شیعه پیشرو است، مطرح کرد .

وی همچنین اضافه کرد که جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها در عین حال که پاسخ نقدها و هجمه ها را به جهان اسلام می دهند می توانند از فرصتهای به وجود آمده برای معرفی چهره حقیقی اسلام به جهان استفاده کنند.

"شبیخون اعتقادی" توطئه امروز غرب برای ایجاد تفرقه در جهان اسلام است

حجت الاسلام محمد علی تسخیری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با چالشهای پیش روی جهان اسلام گفت: یکی از چالشهای جهان اسلام شبیخون فرهنگی به اعتقادات مسلمانان، افکار و شخصیت آنها است.

وی افزود: مسئله تفرقه را هم می توان به عنوان یکی از چالشهای جهان اسلام درنظر گرفت که عامل آن غرب است و تلاش می کند از نظر سیاسی، روانی و مذهبی میان مسلمانان اختلاف ایجاد کنند.

دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی گفت: مسئله اختلافهای طبقاتی و وابستگی بسیاری از سران جهان اسلام به ابرقدرتها از جالشهایی است که دلسوزان دین و علمای مسلمان باید در مورد مقابله با این چالشها طرح جامعی اجرا کنند.

وی مهمترین راهکار برای غلبه بر چالشهای یاد شده را توجیه توده های مسلمان توسط علمای اسلام دانست و گفت: به دنبال آن مسلمانان نیز به مسئولین امر فشار آورده تا آنها به سمت وحدت جهان اسلام روی آورند.

حجت الاسلام تسخیری تأکید کرد: بدون وحدت جهان اسلام ما نمی توانیم مقابل این چالشها ایستادگی کرده و وظایف خود را در مقابل امت محقق کنیم.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی تأکید کرد: به جز وحدت و انسجام اسلامی راهکار دیگری نمی توان برای غلبه با این چالش در نظر گرفت.

برنامه‌ وحدت برای جهان اسلام تدوین شود

حجت الاسلام سید هاشم حسینی بوشهری نایب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و عضو شورای عالی حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با چالشهای جهان اسلام ، عدم وحدت شایسته میان جهان اسلام و تفرقه یکی را از معضلات جدی جهان اسلام دانست.

وی افزود: زمانی که سران جهان اسلام نتوانند به تفاهم روشنی برسند و برنامه منسجمی نداشته باشند، زمینه برای نفوذ دیگران فراهم می شود و عده ای به سران استکبار وابستگی پیدا می کنند.

وی این وابستگی را یکی از عوامل خودباختگی در مقابل استکبار دانست و گفت: دیگران از این نقطه ضعف رهبران جهان اسلام استفاده کرده وبه ایجاد زمینه و بستر تفرقه و دوگانگی در مجموعه جهان اسلام کمک می کنند.

حجت الاسلام بوشهری تصریح کرد: این نوع از رهبران جهان اسلام نمی توانند استراتژی و برنامه ریزی روشنی داشته در رفع مشکلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جوامع مؤثر نخواهند بود.

وی گفت: در جریان غزه ما شاهد بودیم از کسانی که انتظار می رفت در این عرصه حضور جدید تری داشته باشند، به هر دلیل کنار کشیدند و حتی می توان گفت در صحنه به نفع دشمن باقی ماندند و جهان اسلام از این جهت آسیب دید.

حجت الاسلام حسینی بوشهری یادآور شد: راهکاری که می توان در این جا مطرح کرد مسئله وحدت جهان است. تفرقه نقطه منفی برای جهان اسلام و وحدت نقطه مثبت برای جهان اسلام است. ملتها باید این مسئله را که چه کسانی را می خواهند به عنوان رهبران مستقل و آگاه و دلسوز برای امت اسلامی داشته باشند را مورد بررسیهای مجدد قرار دهند.

وی این نوع بررسیهای دقیق را شرط اول دانست و استدلال کرد: تا زمانی که انتخاب در دست دیگران است، امت اسلامی نمی تواند در مقابل چالشهای پیش رو موفق شود.

نایب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تأکید کرد: اگر با همین وضعیت هم از سوی افراد یا سازمانهایی چون سازمان کنفرانس اسلامی همتی صورت گیرد که وحدت رویه ای ایجاد شود، تقسیم کار صورت گرفته و اجتماعاتی در راستای درک معضلات و چاره اندیشی برای آن تشکیل شود، شاید بتوان خدماتی برای جهان اسلام انجام داد.

وی گفت: حقیقت این است که عده ای نام سران کشورهای اسلامی را یدک می کشند اما تنها پیاده کننده افکار سران استکبار و بیگانگان هستند.



تأکید بر اشتراکات مذهبی عامل رفع نقاط افتراق جهان اسلام است

دکتر قدرت الله علیزاده معاون دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در مورد چالشهای فراروی جهان اسلام به منظور دستیابی به وحدت به خبرنگار مهر گفت: چالشهای پیش روی جهان اسلام را به دو دوسته تقسیم می کنیم، یک دسته چالشهای درونی امت و جهان اسلام و دسته دیگر چالشهای بیرون است که هر دو دسته مانعی در سرراه وحدت هستند.هرکدام از این چالشها خود دسته بندیهای دیگری دارند. چالشهای درونی خود دربرگیرنده چالشهای فکری و سیاسی است.

قدرت الله علیزاده تأکید کرد: چالشهای فکری و فرهنگی را می توان به متهم کردن بعضی مسلمانان از سوی برخی دیگر اشاره کرد که در اشکال قوی و ضعیف ظاهر می شود به طوری که در بیشترین حد عده ای از مسلمانان عده دیگر را تکفیر و تفسیق می کنند. عده ای از مسلمانان دیگران را به بدعت گذاری متهم می کنند، آنها هنگامی که عملی را در منابع خود مشاهده نمی کنند احساس می کنند که این عمل جزئی از اسلام نیست.

وی اظهار داشت: یکی دیگر از چالشها تردید و شک نسبت به گردهمایی هایی است که با هدف رفع همین چالشها برگزار می شود، گرچه ممکن است چندان هم فراگیر نباشد اما درمیان بخشی از چالش جهان اسلام باید مد نظر قرار گیرند.

معاون دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی برخی چالشها برگرفته از بی احترامی ها و اهانتهای بین مذهبی توصیف کرد و در رابطه با چالشهای سیاسی گفت: برخی کشورهای اسلامی وحدت را ناقض منافع شخصی می دانند از این رو بیشتر همنوا با سران کشورهای استکباری هستند. این گروه به دنبال بهینه سازی نیات استبکار در جهان اسلام کنند.

علیزاده در مورد چالشهای بیرون جهان اسلام می توان گفت: همیشه استکبار جهانی دنبال توطئه علیه جهان اسلام است و هرگز نمی توان گفت که نیت شوم "تفرقه بینداز و حکومت کن" را دنبال نمی کنند برای این اصل حرکتهایی را انجام می دهند که در آن میان می توان بزرگنمایی اختلافهای بین مذهبی را مورد اشاره قرار داد درحالی که اختلافات میان مسلمانان تنها 5 درصد است اما آنها همین 5 درصد را بزرگنمایی می کنند، امری که ریشه در توطئه های استکباری دارد.

وی تأکید کرد: از دیگر چالشها بحث وابستگی اقتصادی و سیاسی برخی کشورهای جهان اسلام به غرب است که معدود هم نیستند. ی همچنین بحث اشغال سرزمین های اسلامی را یک چالش بزرگ دانست و گفت: در این بحث امت اسلامی با تردید نسبت به دفاع از حقوق مردم مواجه می کنند.

علیزاده در رابطه با راهکارهای رفع چالشهای جهان اسلام تصریح کرد: همیشه بهترین راه درمان پیشگیری عنوان شده است. بهترین راه درمان شناخت درد است. اگر چالشها را خوب بشناسیم به خوبی می توانیم در صدد برطرف کردن آن بر آییم. مهمترین چالش تفرق و پاره پاره شدن جهان اسلام است و بهترین درمان اتحاد امت اسلامی است و راهکار اجرایی آن تبلیغ اشتراکات دینی و مذهبی است. یکی بودن امت اسلامی را ترویج کنیم نقاط افتراق حل می شوند.

راهکار رفع چالشهای جهان اسلام در اندیشه‌های انقلاب وجود دارد

حجت الاسلام علیرضا اعرافی رئیس جامعة المصطفی العالمیه در آستانه برگزاری کنفرانس بین المللی "وحدت اسلامی" با عنوان "چالشهای فراروی وحدت امت اسلام و نحوه مقابله با آن" در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از چالشهای پیش روی جهان اسلام در شرایط موجود اختلافات و تفرقه هایی است که از سوی دشمنان اسلام به آن پرداخت شده و در موقعیتهای مختلف زمینه هایی از آن ایجاد می‌شود. این تفرقه ها از سوی دستهایی با هدف گسترش اختلافات ایجاد می شوند که به عنوان مثال بارز آن می توان به همان اختلافهایی اشاره کرد که در مسائل مذهبی مطرح می شوند، اما در این میان برخی بدون توجه به منشأ تحریک، به نحوی تحت تأثیر قرار می گیرند.

رئیس جامعة المصطفی با اشاره به چالش دیگر که اشغال سرزمینهای اسلامی است گفت: امروز شاهد هستیم که مناطقی از سرزمینهای اسلامی تحت اشغال است. این امر از آن دسته چالشهایی است که خود جهان اسلام باید برای آن فکری کند، چرا که به هیچ نحو قابل قبول نیست.

اعرافی همچنین ضعف مدیریت منابع را از چالشهای اساسی جهان اسلام دانست و یادآور شد: جهان اسلام منابع بسیار غنی دارد، اما مدیریت آن از لحاظ علمی و فنی و فنون مدیریتی ضعیف است. مشکل دیگر، وضع حکومتها و وضع سیاسی جهان اسلام است که شاهد حکومتهای با اقتدار و جسور در مقابل دشمنها نیستیم و حتی برخی از آنها را می توان حکومتهای وابسته توصیف کرد.

حجت الاسلام اعرافی در رابطه با راه حلی که می توان برای چالشهای جهان اسلام در نظر گرفت، یادآور شد: راه حل این مسائل عمدتاً در اندیشه انقلاب و اندیشه امام وجود دارد، نکته مهم این است نسل جوان به خودباوری رسیده و در رابطه با بازگشت به هویت دینی و اسلامی تصمیم گیری کند تا اعتماد به نفس بیابد. در صورت تحقق این امر همه مشکلات قابل حل است. انقلاب اسلامی این الگو را نشان داد که این چالشها و بسیاری از چالشهای دیگر را می توان با بازگشت به هویت اسلام حل کرد.