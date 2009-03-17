اصغر خالقی، دبیر فدراسیون دوچرخه سواری در این باره به خبرنگار مهر گفت: این تور 20 اردیبهشت ماه در پنج مرحله در تهران برگزار می شود که هماهنگی‌های لازم برای هرچه بهتر برگزار شدن آن با نهادهای مربوطه به عمل آمده است.

وی خاطر نشان کرد: ما امسال تدابیر بهتری برای برگزاری این رقابت‌ها داریم به طوریکه در مجموع جوایز این تور برای تخصیص به رکابزنان و تیم‌های برتر بالغ بر 50 هزار دلار خواهد بود.

دبیر فدراسیون دوچرخه سواری افزود: ما به تیم‌های مطرح خارجی به ویژه تیم‌های ملی کشورهای مطرح که در این رقابت‌ها شرکت کنند مبلغ سه هزار دلار پرداخت خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: فدراسیون دوچرخه سواری ایران دعوتنامه خود را به 200 باشگاه و تیم ملی ارسال کرده است که در بین آنها می توانیم از تیم ملی آفریقای جنوبی، پنج تیم مطرح آسیایی چون ژاپن، مالزی، قزاقستان، ارمنستان، کره جنوبی و چند تیم باشگاهی از کشورهای آلمان، کانادا و استرالیا نام ببریم.

دومین دوره تور بین المللی دوچرخه سواری ریاست جمهوری تهران اردیبهشت ماه سال آینده برگزار خواهد شد.