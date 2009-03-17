سهمیه آرد نانوایی های سیاهکل در ایام نوروز افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در سیاهکل، فرماندارشهرستان سیاهکل صبح سه شنبه در جمع مدیران این شهرستان خواستار خدمات رسانی مطلوب به مسافران نوروزی شد و افزود: بر اساس برنامه ریزیهای انجام شده در ایام نوروز خدمت رسانی خوبی در امر توزیع نان صورت خواهد گرفت.

وی بیان کرد: شهرستان سیاهکل به لحاظ داشتن جایگاه ویژه توریستی و گردشگری همه ساله میزبان هزاران نفر از مسافران و گردشگران نوروزی است که این تعداد از میهمانان از خدمات منطقه‌ای بهره مند می‌شوند.

آقاجان زاده اظهار داشت: با افراد متخلف در زمینه توزیع نان برخورد جدی تری به عمل آمده و واحدهای ممتاز وظیفه شناس نیز مورد تشویق قرار خواهند گرفت.

فرماندار سیاهکل افزود: برای اسکان مسافران نوروزی این شهرستان چهار مدرسه شبانه روزی و دو مسافرخانه در نظر گرفته شده است.

وی متذکر شد: نیروی انتظامی و جمعیت هلال احمر با نصب چادرهای راهنمایی و امدادی در ورودی شهرستان سیاهکل آماده ارائه خدمات مورد نیاز به مسافران هستند.

نماینده مردم شهرستانهای لاهیجان و سیاهکل در مجلس هشتم نیز درخصوص پیگیری جذب اعتبار برای چهار بانده کردن محور سیاهکل به بازکیاگوراب، پل غیر همسطح ، تامین برق کارخانه سیمان دیلمان و صنایع منطقه مطالبی ارائه کردند.