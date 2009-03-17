به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد کاظمی که روز گذشته به علت مشکلات مالیاتی نتوانسته بود به همراه کاروان تیم فوتبال سپاهان اصفهان راهی شهر دمام عربستان شود، ساعت 6:30 صبح امروز با دو پرواز تهران - دوحه و دوحه - دمام به سایر اعضای نماینده کشورمان در لیگ قهرمانان آسیا ملحق شد.

همچنین سایر اعضای کاروان تیم فوتبال سپاهان که صبح دیروز وارد شهر دمام شده بودند در هتل کالتون المعیبد مستقر شدند و دیشب هم در پارک محوطه اطراف هتل تمرین سبکی را انجام دادند. فاصله این هتل تا فرودگاه 45 دقیقه و تا محل برگزاری مسابقه این تیم با الاتفاق 15 دقیقه است.

از سوی دیگر با توجه به کم تجربگی مسئولان تیم فوتبال الاتفاق عربستان، اعضای تیم فوتبال سپاهان برای استقرار در این هتل با مشکلاتی مواجه شدند که با هماهنگی و همکاری‌های لازم از سوی سفارت ایران در این کشور، مشکلات موجود برطرف شد.

شاگردان فرهاد کاظمی امشب آخرین تمرین خود پیش از دیدار با الاتفاق عربستان را در زمین شماره یک ورزشگاه محمد بن فهد - محل برگزاری مسابقه - انجام می دهند. در حال حاضر هوای شهر دمام عربستان معتدل اما غبار آلود است.

دیدار تیم‌های فوتبال الاتفاق عربستان و سپاهان ایران در مرحله گروهی رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا، فردا شب در ورزشگاه محمدبن فهد شهر دمام برگزار خواهد شد.