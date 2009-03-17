کشورهای ساحلی برای ساماندهی وضعیت دریای خزر چاره اندیشی کنند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، آیت الله سیدکاظم نورمفیدی ظهر سه شنبه در جمع مسئولان شیلات استان افزود: دریای خزر متعلق به نسلهای مختلف بوده و برای بهره مندی بهینه از آن باید برنامه ریزی گسترده ای صورت گیرد.

وی اظهار داشت: باید تدابیری اصولی اتخاذ شود تا بزودی مشکلات مربوط به بزرگترین دریاچه بسته جهان برطرف شود.

مدیرکل شیلات استان گلستان نیز در این نشست گفت: پرداختن به موضوع انفال مهمترین اولویت کاری این دستگاه است زیرا این موضوع در جامعه به فراموشی سپرده شده است.

علی اکبر پاسندی افزود: برای جلوگیری از صیدغیرمجاز با کمک روحانیون، ائمه جماعت و دیگر نهادهای فرهنگی باید فرهنگ سازی مستمر صورت گیرد تا این مشکل کاهش یابد.

وی اظهار داشت: حفظ و بازسازی منابع شیلاتی دریای خزر و صیانت و پاسداری از این منابع از دیگر اولویتهای شیلات بوده که با جدیت پیگیری می شود.

وی خاطرنشان کرد: برای گسترش مصرف محصولات آبزی نیز علاوه بر فرهنگسازی اقدام به برگزاری کلاسهای آموزشی در استان شده و تاکنون در هشت شهرستان این دوره ها برگزار شده است.

سالانه 15 هزار تن انواع محصولات آبزی در گلستان تولید می شود.