افتتاح پل جوادیه اولین پروژه عمرانی شهرداری تهران در سال جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، شهردار منطقه 16 با اشاره به آماده شدن پایه های این پل فلزی گفت: پل جوادیه به عنوان یکی از مهمترین پروژه های منطقه به صورت پیش ساخته در اوایل سال نو افتتاح می شود و در حال حاضر نیز ستونهای آن نصب شده است.

مهندس قاسم کارگر با بیان اینکه با نصب این پل ترافیک خیابان دشت آزادگان زیاد می شود و همچنین بزرگراه نواب نیز به صورت بن بست است اظهار کرد: برای رفع این مشکل پلی بر روی بزرگراه نواب- تندگویان احداث می شود و همچنین برای جلوگیری از ترافیکی که در میدان بهمن ایجاد می شود این میدان اصلاح هندسی شده و پل بعثت نیز احداث خواهد شد.

وی با عنوان این مطلب که در سال جاری 43 طرح برای منطقه 16 تعریف شده بود افزود: این طرحها در قالب پروژه های مختلف عمرانی، خدماتی، ورزشی و ترافیکی با هزینه 45 میلیارد تومان در اواخر بهمن 87 به بهره برداری رسیدند.

شهردار منطقه 16 افزود: کل اعتبار منطقه در سال 87 نود و سه میلیارد تومان بوده که 45 میلیارد تومان آن عمرانی بوده است و 70 درصد این اعتبار محقق شده است و در سال آینده نیز اعتبار منطقه 68 میلیارد تومان خواهد بود.

کارگر از احداث سرای محله در همه محلات این منطقه در سال 88 خبر داد و خاطرنشان کرد: احداث میادین بزرگ تره بار، تجهیز ورزشگاه شهدای گمنام و زمینهای ورزشی روباز، مجموعه ورزشی شهید رجایی، احداث زورخانه استاندارد، تکمیل و تجهیز سینما بعثت و توسعه و تجهیز مدارس از جمله اقدامات این منطقه در سال آینده خواهد بود.

وی با بیان اینکه سرانه فضای سبز استاندارد به ازای هر نفر باید 13 مترمربع باشد تصریح کرد: این سرانه در منطقه 16 ده متر مربع است که متاسفانه این سرانه در محله جوادیه حدود نیم مترمربع است که برنامه هایی برای افزایش این سرانه داریم.

کارگر در ادامه خاطرنشان کرد: برای انتقال کارخانه روغن نباتی قو، سیلو و سنگ بریها اقدامات خوبی انجام شده است و در جلساتی که با مسئولان راه آهن داشته ایم موضوع خط آهن در این منطقه باید به زیر زمین برود و شهرداری آمادگی خود را اعلام کرده و امیدواریم این موضوع نیز به نتیجه برسد.

شهردار منطقه 16 از احداث ایستگاه مترو جوادیه خبر داد و گفت: این ایستگاه در محله جوادیه افتتاح می شود و زمان بهره برداری آن حدود دو سال زمان می برد.