واحدهای تولیدی و صنعتی قم باید به شبکه ایران کد بپیوندند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، سعید محمدی ستوده صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای سیاست های دولت و مصوبات قانونی تمامی واحدهای تولیدی و صنعتی کشور مکلفند نسبت به اخذ شناسه ملی کالا (ایران کد) برای تمامی محصولات خود اقدام کنند.
وی افزود: تمامی واحدهای صنعتی و معدنی استان بایستی نسبت به عضویت و اخذ اشتراک ایران کد از سازمان بازرگانی استان اقدام کرده و ارائه هر گونه خدمات پشتیبانی و تسهیلات منوط به ارائه مدارک مربوطه خواهد بود.
محمدی ستوده با بیان اینکه نظام ملی طبقه بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات (ایران کد) در راستای طرح تحول اقتصادی دولت و همچنین اجرایی شدن ماده 79 قانون تجارت الکترونیک است، ادامه داد: تمامی واحدهای تولیدی و خدماتی موظف به اخذ اشتراک و درج آن بر تمامی محصولات خود هستند.
محمدی ستوده، ایجاد زمینه مدیریت بهتر تدارکات و زنجیره تامین برای صنایع به دلیل استاندارد شدن کد گذاری کالاها، جلوگیری از تقلبی و جعل نام در بازار داخل و در نتیجه حفظ جایگاه واقعی تولیدکنندگان در بازار، اصلاح نظام توزیع کالا و کاهش قیمت تمام شده مواد اولیه برای تولیدکنندگان را از جمله مزایای این سیستم برشمرد.
وی الزام قانونی دولت برای ممنوعیت خریدهای کوچک ومتوسط دولت ودستگاه ها وسازمان های دولتی از تولیدکنندگانی که به نظام ملی شماره گذاری کالا و خدمات نپیوسته باشند را یادآوری کرد و ادامه داد: آیین نامه قانونی ایران کد از اول سال آینده به طور جدی اجرایی می شود ومفاد تشویقی ومحدودیت های قانونی آن از حالت اختیار به الزام تبدیل خواهد شد.
معاون امور صنعتی و معدنی سازمان صنایع و معادن استان قم با اشاره به نقش بسیار مهم توسعه صنایع در تامین کالاها و خدمات، وجود یک زبان مشترک در میان صنایع را از جمله نیازهایی دانست که از گذشته مورد توجه بوده و موجب تسهیل جریان توزیع و در نتیجه ارتقای تولید می شود.
قم - خبرگزاری مهر: معاون امور صنعتی و معدنی سازمان صنایع و معادن استان قم گفت: تمامی واحدهای تولیدی و صنعتی این استان باید به نظام ملی طبقه بندی کالا و خدمات ایران (ایران کد) متصل شوند.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، سعید محمدی ستوده صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای سیاست های دولت و مصوبات قانونی تمامی واحدهای تولیدی و صنعتی کشور مکلفند نسبت به اخذ شناسه ملی کالا (ایران کد) برای تمامی محصولات خود اقدام کنند.
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