واحدهای تولیدی و صنعتی قم باید به شبکه ایران کد بپیوندند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، سعید محمدی ستوده صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای سیاست ‌های ‏دولت و مصوبات قانونی تمامی واحدهای تولیدی و صنعتی کشور مکلفند نسبت به اخذ شناسه ملی کالا (ایران ‌کد) ‏برای تمامی محصولات خود اقدام کنند.‏



وی افزود: تمامی واحدهای صنعتی و معدنی استان بایستی نسبت به عضویت و اخذ اشتراک ایران کد از سازمان ‏بازرگانی استان اقدام کرده و ارائه هر گونه خدمات پشتیبانی و تسهیلات منوط به ارائه مدارک مربوطه خواهد بود.‏



محمدی ستوده با بیان اینکه نظام ملی طبقه ‌بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات (ایران ‌کد) در راستای طرح تحول اقتصادی دولت و همچنین ‏اجرایی شدن ماده 79 قانون تجارت الکترونیک است، ادامه داد: تمامی واحدهای تولیدی و خدماتی موظف به اخذ اشتراک و درج آن بر تمامی ‏محصولات خود هستند.‏



محمدی ستوده، ایجاد زمینه مدیریت بهتر تدارکات و زنجیره تامین برای صنایع به دلیل استاندارد شدن کد گذاری کالاها، جلوگیری از تقلبی ‏و جعل نام در بازار داخل و در نتیجه حفظ جایگاه واقعی تولیدکنندگان در بازار، اصلاح نظام توزیع کالا و کاهش قیمت تمام شده مواد اولیه ‏برای تولیدکنندگان را از جمله مزایای این سیستم برشمرد.‏



وی الزام قانونی دولت برای ممنوعیت خریدهای کوچک ومتوسط دولت ودستگاه ها وسازمان های دولتی از ‏تولیدکنندگانی که به نظام ملی شماره گذاری کالا و خدمات نپیوسته باشند را یادآوری کرد و ادامه داد: آیین نامه قانونی ‏ایران کد از اول سال آینده به طور جدی اجرایی می شود ومفاد تشویقی ومحدودیت‌ های قانونی آن از حالت اختیار به الزام تبدیل خواهد شد.



معاون امور صنعتی و معدنی سازمان صنایع و معادن استان قم با اشاره به نقش بسیار مهم توسعه صنایع در تامین کالاها و خدمات، وجود ‏یک زبان مشترک در میان صنایع را از جمله نیازهایی دانست که از گذشته مورد توجه بوده و موجب تسهیل جریان توزیع و در نتیجه ارتقای ‏تولید می‌ شود.