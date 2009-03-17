47 هزار قطعه بن بین مددجویان بهزیستی لرستان توزیع شد

علی روشنایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: به منظور خدمت به اقشار نیازمند جامعه و توزیع عادلانه خدمات و در راستای تامین معیشت خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی لرستان به اعضای هر نفر ٣ هزار تومان بن غیرنقدی اختصاص داده شده است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر ٤٧ هزار و ٥٠٠ قطعه بن مواد غذایی ٣٦ هزار تومانی در بین مددجویان سازمان در حال توزیع است.

مدیر کل سازمان بهزیستی استان لرستان هدف از توزیع بن های مواد غذایی را کمک به مددجویان و نیازمندان سازمان عنوان کرد و یادآور شد: توزیع این بن ها از تاریخ دهم اسفند ماه سالجاری آغاز شده و تا تاریخ 31 خرداد ماه سال آینده مهلت دارند.

روشنایی خاطر نشان کرد: بن های مواد غذایی این سازمان در بین تمام شهرستانهای استان در حال توزیع شدن است.