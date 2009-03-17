عملیات نوروزی راهداران خراسان رضوی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد سید آیت الله هاشمی نسب ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به این که تیم های راهداری تا 15 فروردین ماه سال آینده در تمامی محورهای خراسان رضوی حضور مستمر خواهند داشت، افزود: با توجه به حجم عبور و مرور در جاده های استان به ویژه محورهای منتهی به شهر مشهد مقدس، تدابیر ویژه ای برای کمک به مسافران نوروزی از سوی این نهاد اتخاذ شده است.

مدیرکل راه و ترابری استان تصریح کرد: اکیپ های ثابت که در جاده های استان مستقر شده اند در طول ایام تعطیلات نوروزی آماده ارایه هر گونه خدمات به زایران و مسافران هستند، ضمن اینکه با هماهنگی های به عمل آمده، تیم های راهداری سیار نیز به طور مداوم در جاده های استان به گشت‌زنی مشغول خواهند بود.

هاشمی نسب ضمن تاکید بر همکاری نزدیک اداره کل راه و ترابری خراسان رضوی با پلیس راه استان در نوروز 88، افزود: امیدواریم همکاری خوب و صمیمانه پلیس، راه و ترابری و سایر نیروها و ارگان هایی که در جهت رفاه حال مسافران نوروزی تلاش می کنند، باعث سپری شدن بدون حادثه و آرام نوروز 88 گشته و تمامی زایران بارگاه امام هشتم(ع) با سلامت کامل به شهر خود باز گردند.

همچنین رئیس اداره راه و ترابری شهرستان تربت حیدریه از اقدامات گسترده این اداره در جاده های حوزه استحفاظی شهرستان تربت حیدریه در آستانه فرارسیدن تعطیلات نوروز 88 خبر داد.

جواد پورعلی با اشاره به افزایش حجم ترافیک جاده‌های استان طی روزهای انتهایی سال جاری، گفت: احداث راهدارخانه رباط سنگ در محور تربت حیدریه به مشهد و احداث پارکینگ انتهای حوزه استحفاظی این محور از جمله اقدامات این اداره در راستای روان سازی ترافیک و آرامش خاطر بیشتر مسافران نوروزی در جاده های این شهرستان است.

وی افزود: اکیپ های سیار و ثابت راهداری در طول ایام نوروز در جاده های حوزه استحفاظی تربت حیدریه به صورت شبانه روزی حضور خواهند داشت تا در صورت به وجود آمدن هر گونه مشکلی برای مسافران، اقدامات لازم را انجام دهند.

رئیس اداره راه و ترابری شهرستان تربت حیدریه پاکسازی حریم راه ها، رنگ آمیزی و پاکسازی تابلوها و علایم هشدار دهنده موجود در جاده ها، برطرف کردن معایب سرعت گیرهای جاده ای و عملیات خط کشی و لکه گیری آسفالت جاده های تربت حیدریه را از دیگر اقدامات این اداره پیش از فرارسیدن تعطیلات نوروز 88 عنوان کرد.