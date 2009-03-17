"کودکان امروز ـ راویان فردا" در شلمچه افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد خبری راهیان نور مستقر در شلمچه اعلام کرد این مرکز با هدف انتقال مفاهیم و فرهنگ سلحشورانه دفاع مقدس در مساحت تقریبی 500 متر مربع فعالیت خود را آغاز کرده است.
کودکان زائر شلمچه میتوانند در این مرکز فرهنگی آموزشی در 11 کارگاه سرگرمی، نقاشی، کلاژ، خاطرهنویسی با رویکرد دفاع مقدس و ... شرکت کنند.
نقاشی برای کودکان غزه و چاپ آثار منتخب، عکاسی از کودکان در فضای سنگرهای سالهای جنگ و حماسه و ... از دیگر ویژه برنامههای این مرکز فرهنگی آموزشی است. زائران شلمچه میتوانند تا 12 فروردین 88 از ویژهبرنامههای مرکز "کودکان امروز - راویان فردا" استفاده کنند.
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