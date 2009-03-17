به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد هنوز حضور مایکل بی کارگردان و شایا لابوف و مگان فاکس بازیگران دو فیلم اول مجموعه در "ترانسفورماتور 3" قطعی نشده و فیلمنامه‌نویس این پروژه نیز مشخص نشده است.

اولین "ترانسفورماتور" سال 2007 بر مبنای یک مجموعه اسباب بازی محبوب ساخته شد و داستان درباره بیگانه‌هایی است که در قالب ماشین به زمین حمله می‌کنند. این فیلم با بودجه‌ای 150 میلیون دلاری ساخته شد و فروش جهانی آن 708 میلیون دلار بود.

فیلم دوم این مجموعه با عنوان "ترانسفورماتورها: انتقام کشته‌شدگان" 24 ژوئن (سوم تیر 88) اکران می‌شود.