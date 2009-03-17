اتحادیه اروپا تهدید به تحریم کنفرانس ضد نژاد پرستی دوربان 2 کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جورزالم پست، در اجلاس دوربان 2 که ماه آینده میلادی در ژنو برگزار می شود فهرستی از رژیمهای نژاد پرست ارائه می شود و کشورهای مسلمان در تلاش هستند تا نام اسرائیل را در این فهرست قرار دهند.

در همین رابطه، اتحادیه اروپا اعلام کرد اگر کشورهای مسلمان دست از تلاش های خود در این باره برندارند امکان تحریم کنفرانس ضد نژادپرستی از سوی این اتحادیه وجود دارد.

"کارل شوارتزنبرگ" وزیر امور خارجه جمهوری جمهور چک که کشورش ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را بعهده دارد در این باره گفت : این اتحادیه با دیده تردید نسبت به مسیر مذاکرات نشست دوربان 2 و بیانیه پایانی آن می نگرد.

وی افزود 27 عضو اتحادیه اروپا تلاش دارند با تحریم این کنفرانس تغییری را در روند کنونی بوجود آورند و اگر موفق نشوند با شدت عمل بیشتری اقدام خواهند کرد.

پیش از این، آمریکا، کانادا و رژیم صهیونیستی با همین بهانه کنفرانس دوربان را تحریم کرده بودند.