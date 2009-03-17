به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست خبری خود با خبرنگاران داخلی و خارجی که پیش از ظهر سه شنبه در محل تالار آفتاب مجلس برگزار شد، در پاسخ به سئوال یکی از رسانه های خارجی که پرسید آیا در انتخابات ریاست جمهوری شخصا کاندیدا می شود یا از آقای احمدی نژاد حمایت می کند، گفت: درباره حضور خودم در انتخابات قبلا پاسخ داده ام و احتیاج به تکرار ندارد.

وی افزود: اما بحث مهمی در انتخابات کشور مطرح است و این است که بر خلاف برخی کشورها در کشور ما رئیس جمهور و نمایندگان مجلس با رای مردم انتخاب می شوند. آنچه که مهم است این است که انتخابات پرشور و اصیل برگزار شود و جریان های مختلف برای حضور در انتخابات نمایندگانی داشته باشند.

رئیس مجلس گفت: در زمان فعلی هر هفته شاهد تغییراتی در فضا و آرایش انتخاباتی هستیم که نشان می دهد آرایش نهایی پیدا نشده و باید تا ماه های آینده صبر کنیم تا وضع انتخابات ما شکل دقیق تری پیدا کند آنگاه می توان در مورد افراد اظهار نظر کرد.

رئیس قوه مقننه در پاسخ به سئوال خبرنگاری که از کسری بودجه سال آینده و تورم زایی آن جویا شد، گفت: با رقم 8 هزار و 500 میلیارد تومانی که در نظر گرفته شد و از بودجه عمرانی و جاری کاهش یافت، بودجه 88 کسری مشهودی ندارد اما اینکه این بودجه تورم زا است یا نه بستگی به رویکرد اجرایی دارد اگر در اجرای این بودجه به سمت تحقق سیاست های اصل 44 قانون اساسی باشیم و بدنه دولت را از لحاظ اجرایی ضعیف اما چابک کنیم تورم نخواهیم داشت. اما اگر تلاش شود همه کارها توسط دولت انجام شود می تواند تورم زا باشد ، با این حال در نهایت دست دولت باز است که بودجه را به گونه ای اجرا کند که تورم زا نباشد و راه آن اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی است.

لاریجانی در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران رسانه های خارجی که در خصوص همپیمانی وی با قالیباف و رضایی سئوال کرد و پرسید این همپیمانی در چه جهت است، گفت: خبر این ائتلاف درست نیست بنده حضور این افراد در صحنه انتخابات را مفید می دانم و معقتد به حذف افراد به خاطر اختلاف سلیقه از اردوگاه ها نیستم اما چنین ائتلافی وجود ندارد.

وی در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص اینکه آیا با توجه به اینکه اوباما علیه ایران تحریم های جدید را امضا کرده، فرصت گفتگو با آمریکا همچنان باقی است، اظهار داشت: در خصوص شعار تغییر مطرح از سوی مقامات آمریکایی شاهد لفاظی های زیادی هستیم آما آنچه از نظر ما مهم است نوع عمل است. برخی رفتارهای آمریکا در مورد حادثه غزه و مسائل منطقه راه جدیدی که حاکی از تغییر مهمی باشد را نشان نمی دهد. آنچه برای ما مهم است و به مقامات آمریکا توصیه می کنیم این است که واقعیت منطقه و ایران را درک کنند الان زمان انشا نویسی نیست احتیاج به کار دقیق و حساب شده است.

لاریجانی گفت: بحث دیگر این است که آمریکایی ها در مسائل مختلف از جمله مسئله انرژی هسته ای به حقوق ملت ایران احترام بگذارند و از زیاده خواهی دست بردارند و تصور نکنند می توانند مانند گذشته اهداف خود را یکجانبه گرایانه پیش ببرند.

خبرنگاری از سفر رئیس مجلس به عراق پرسید که لاریجانی پاسخ داد: قرار بود سفر به عراق انجام شود اما چون رئیس مجلس تغییر کرد این سفر به تاخیر افتاد.

وی هدف از برنامه سفر خود به عراق را تقویت روابط دو کشور در ابعاد مختلف سیاسی - امنیتی عنوان کرد و گفت: ما به حرف، سخن و گفتگو درباره دو کشور نیازمند هستیم. رایزینی های ما با مقامات عراقی بسیار نزدیک است تا کنون نیز مذاکرات خوبی داشته ایم و هر دو طرف دلمشغولی های مشترکی نسبت به مسائل منطقه داریم و این نیازمند گفتگو است.

لاریجانی در خصوص مسکوت ماندن قیمت گاز و نفت در لایحه بودجه 88 پرسید و رئیس مجلس گفت: دولت در لایحه اصلاحی که به مجلس ارائه کرد پیشنهادی درباره این موضوع مطرح نکرد بنابراین هر گاه پیشنهاد ارائه شود به عنوان اصلاحیه در مجلس مورد بررسی قرار می گیرد و مشکلی نیست، دولت آخر فروردین هم می تواند این اصلاحیه را ارائه دهد.

رئیس مجلس در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید قبل از کاندیداتوری میر حسین صحبت از دعوت شما از ایشان برای ورود به عرصه انتخابات مطرح بود حال که ایشان اعلام آمادگی کرده اند نظرشما درباره این حضور چیست و شانس اصلاح طلبان در انتخابات آینده را چطور ارزیابی می کنید، گفت : این خبر درست نیست من این خبر را نشنیده بودم تا شما گفتید! اما اصل اینکه ایشان یا سایر دوستانه به عرصه وارد شوند مطلوب است. ایشان شخصیت ملی است و حضورشان در انتخابات حتما به آراستگی آن کمک می کند بنابراین الان اظهار نظری ندارم زیرا سیمای انتخابات هنوز کاملا مشخص نیست اما اینکه سرنوشت اصلاح طلبان چه می شود باید از خودشان پرسید، من ارزیابی دقیقی ندارم زیرا فضای انتخابات هنوز اشباع نشده و باید تا اردیبهشت منتظر ماند.

خبرنگاری پرسید دولت و مجلس هر دو درباره هدفمند کردن یارانه ها متفق القول هستند اما اختلاف نظرهایی دارند بهتر نیست در جلسات مشترک این اختلافات حل شود و به جامعه کشیده نشود، لاریجانی گفت: در هدفمند کردن یارانه ها نکات مفیدی وجود دارد اما اینکه چگونه و در چه زمانی و با چه متدی اجرا شود اختلاف نظر وجود دارد بنابراین باید مجال اظهار نظر بدهیم کار کار کوچکی نیست و با عجله نمی توان این کار را انجام داد نمی شود در فاصله زمانی یک ماهه این مورد را در بودجه کشور دید و رد شد. بلکه می تواند در بستر کار تخصصی مورد رسیدگی قرار بگیرد و کار کارشناسی باید در افکار عمومی صورت بگیرد.

رئیس مجلس افزود: دولت لایحه خود را داده و کمیسیون ویژه هم آن را بررسی می کند و نهایتا در مجلس کاملا مورد بررسی قرار می گیرد و همه باید مطیع قانون باشیم این مسیری معقول و حکیمانه است و توصیه می کنم همین مسیر ادامه یابد وقتی بحث پخته شد و اقناع صورت گرفت همه دست در دست هم می دهند و اگر تصویب شد اجرا می شود.

لاریجانی تاکید کرد: مجلس در بحث هدفمند کردن یارانه ها نگاه سیاسی نداشت صرفا نمایندگان تردیدهایی نسبت به اینکه پس از تصویب این لایحه چه اتفاقی می افتد داشتند که این نگرانی ها در طول زمان برطرف خواهد شد. کمیسیون ویژه نیز هنوز به جمع بندی کاملی نرسیده است و صرفا در چند مولفه به نتیجه رسیده است اما مسیر همچنان باز است.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که از میزان سهمیه بنزین خودروها و نا مشخص بودن آن پرسید، گفت: خیلی نگرانی این موضوع نباشید بعید می دانم میزان سهمیه تغییر محسوسی داشته باشد. احتمالا حدود 80 لیتر خواهد بود.

خبرنگاری از لاریجانی در خصوص اخطار رئیس جمهور به رئیس مجلس پرسید و گفت: آیا این کار رئیس جمهور مداخله در کار قوه مقننه محسوب نمی شود و لاریجانی گفت: در این خصوص نامه ای دادم و به این اخطار پاسخ دادم و نظرم همان است که در نامه لحاظ شده است. بر اساس قانون اساسی وجهی برای این اخطار وجود ندارد و به خاطر همین گفتم اقدامی ندارد هر چند دوست ما در کیهان گفت به لحاظ حقوقی درست نیست اما ادبیات ما در نامه حقوقی بوده است.

خبرنگاری از رئیس مجلس پرسید آیا طرح دولت ائتلافی محسن رضایی با هدف عبور از احمدی نژاد دنبال می شود که لاریجانی گفت: باید از خودشان پرسید که این طرح چه هدفی دارد اما اگر منظور از این طرح استفاده از همه نیروهای مدیر و خدوم برای تشکیل دولت قوی است فکر و نظر بدی نیست اما در نهایت باید از خودشان پرسید که هدفشان چیست.

خبرنگار یکی از رسانه های خارجی در سئوالی از رئیس مجلس به سفر متکی وزیر خارجه به عربستان و منطقه و رساندن پیام به مسئولان عربستان در رابطه مثبت با کشورهای عربی اشاره کرد و گفت وزیر خارجه عربستان پس از دریافت این پیام تاکید کرده این رابطه باید بر اساس مشروعیت عربی باشد نظر شما در این مورد چیست، که لاریجانی پاسخ داد: توصیه می کنم کشورهای عربی متحدتر باشند و اختلافات خود را کنار بگذارند، ما در مسئله غزه شاهد بودیم که آنها با هم تفرقه داشتند حال با این وضع چگونه می توان مسائل را عربی و غیر عربی کرد. برخی مسائل فارغ از نژاد و زبان است، توصیه می کنم در گذشته زندگی نکنند ، مسائلی در منطقه است که کشورها باید عکس العمل به هنگامی داشته باشند.

وی افزود: سئوال این است پس از اشغال عراق کشورهای عربی چه کردند؟ ما که نمی توانیم متوقف شویم چون برخی کشورهای عربی به وظیفه خود عمل نمی کنند اگر کشورهای عربی سکوت کنند این رافع مسئولیت ما نیست. چرا برخی کشورهای عربی زمزمه می کنند حامیان رژیم دیکتاتور عراق به قدرت برگردند ما این را قبول نداریم ما با کشورهای عربی ارتباطات نزدیک داریم و توصیه می کنیم اختلافاتشان را کنار بگذارند و از وحدت فکری برخودار باشند.

لاریجانی در پاسخ به سئوالی که فکر نمی کنید حذف طرح تحول از بودجه دولت را با مشکل روبرو کند، گفت: قطعا مشکلی ایجاد نمی کند 30 سال است که هدفمند کردن یارانه ها در کشور اجرا نشده 6 ماه هم اجرا نشود چه ثلمه ای به عالم اسلام وارد می شود.

رئیس مجلس افزود: متوسط مصرف انرژی در کشور از مصرف متعارف در دنیا بیشتر است نفت ما نباید هدر رود اگر طرح هدفمند کردن یارانه ها بخواهد مصرف انرژی را بهینه کند موافق هستیم اما چون عوارضی دارد باید تدبیری اندیشیده شود که اجرای آن به ضرر نباشد.

نماینده قم در پاسخ به این سئوال که موضوع اختلاف مجلس و دولت در لایحه بودجه و موارد دیگر موجب شده تا رسانه های بیگانه اینطور مطرح کنند که نظام جمهوری اسلامی به دنبال کنار گذاشتن احمدی نژاد در دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری است، نظر شما در این باره چیست، گفت: اینکه هر موضوع تخصصی را به کل عالم ربط دهید میل خودتان است ، اما این مسائل باید در جای خود بررسی شود، هدفمند کردن یارانه ها موضوعی کاملا تخصصی است آن را به مسائل سیاسی کشور ربط دادن درست نیست. رسانه های بیگانه چه زمانی حرف درست زده اند که الان چنین باشد آنها همواره مغرضانه برخورد می کنند اما ما باید کار خود را انجام دهیم.

خبرنگاری از لاریجانی پرسید آیا به نظر شما شعار تغییر اوباما از حیز انتفاع، ساقط است گفت: برخی رفتارهای مقامات آمریکایی مایوس کننده است و احتیاج به زمان است تا رفتارها را بسنجیم.

وی در خصوص وضعیت پاکستان نیز گفت: تروریست ها سعی دارند شرایط را به گونه ای مهیا کنند که مناقشات مذهبی گسترش یابد و همچنین تلاش می کنند اختلاف در سیستم دموکراتیک ایجاد کنند که مبارزه با این رفتارها احتیاج به کمک دارد. همه کشورهای منطقه باید کمک کنند تا تروریست ها در این کار موفق نشوند. باید توجه داشت که امنیت پاکستان برای ما مهم است زیرا پاکستان همسایه ماست و ما با رفتارهای تروریستی کاملا مخالف هستیم.

خبرنگاری خطاب به لاریجانی گفت شما همواره درباره اختلاف مجلس با قوه مجریه از لحاظ حقوقی صحبت می کنید آیا تصور نمی کنید این اختلافات از حد حقوقی گذشته است؟ رئیس مجلس پاسخ داد: نظرم این است که این اختلافات همچنان ماهیت حقوقی دارد ، اینگونه مناقشات در گذشته هم بین دو قوه وجود داشته و نادر نیست اما اینکه می توانست به روش بهتری مطرح شود را قبول دارم این مناقشات می توانست افکار عمومی را متاثر نکند و طور دیگری مطرح شود اما بستر غیر حقوقی برای آن قائل نیستم.

خبرنگاری از لاریجانی پرسید برخی گمانه زنی ها شما را کاندیدای اصلاح طلبان میانه رو می داند آیا واقعا اینچنین است که لاریجانی گفت: نمی دانم امروز چه حالی به شما دست داده که سئوالات عجیب و غریب می کنید. واژه اصلاح طلبان میانه رو را تا حالا نشنیده ام اگر چه من قصدی برای حضور در انتخابات ندارم اما اگر کسی می تواند ، حضور یابد.

لاریجانی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید اگر آمریکا بخواهد ایران وارد مسائل امنیتی عراق و افغانستان شود آیا ایران تعامل با آمریکا را بر سر این موضوع را خواهد پذیرفت، اظهار داشت: اینکه ما با نگاه مسئولیت پذیر می خواهیم در این دو کشور امنیت برقرار شود درست است، اگر طرحی ببینیم که از حقوق مردم عراق یا افغانستان دفاع کند و بدانیم در آن عنصر فریبکارانه وجود ندارد قطعا از آن دفاع خواهیم کرد.