5706 نفر از مراکز فنی و حرفه ای لرستان بازدید کردند

علی فروزش در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: این تعداد بازدید کننده پیرو دستور العمل اجرایی ارسالی از طرف سازمان مبنی بر بازدید همگانی از مراکز آموزش فنی و حرفه ای و کارگاههای آموزشی سطح استان از این مراکز باید کرده اند.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود از انتقاد تفاهمنامه بین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای و سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان در راستای آموزش به روستائیان خبر داد و یادآور شد: نیازسنجی آموزشی و آموزش با همکاری جهاد کشاورزی در سطح دهستانها یکی از موارد ضروری است که به راحتی امکان پذیر است.

مدیر کل سازمان فنی و حرفه ای استان لرستان با تاکید بر اینکه تعهدات آموزش به روستائیان تا پایان سال جاری باید مشخص شود، ابراز امیدواری کرد: در ابتدای سال آینده بتوانیم دوره های آموزشی را در سطح روستاهای لرستان اجرایی کنیم.